«КиноПоиск» выпустит документальный сериал о «Спартаке»
«КиноПоиск» выпустит документальный сериал о «Спартаке», сообщает
«КиноПоиск» выпустит документальный сериал о «Спартаке», сообщает
Проект посвящён «Спартаку» 1990-х — золотой эпохе в истории клуба. Тогда он девять раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок России. Сериал покажет футбольную культуру того периода в контексте истории страны.
«В истории российского футбола ещё не было такого интересного и масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя», — рассказал о сериале директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
В документальном проекте расскажут о главных героях «Спартака», достижениях