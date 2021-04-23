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18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«КиноПоиск» выпустит документальный сериал о «Спартаке»

«КиноПоиск» выпустит документальный сериал о «Спартаке», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

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Источник: РИА "Новости"
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Проект посвящён «Спартаку» 1990-х — золотой эпохе в истории клуба. Тогда он девять раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок России. Сериал покажет футбольную культуру того периода в контексте истории страны.

«В истории российского футбола ещё не было такого интересного и масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя», — рассказал о сериале директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

В документальном проекте расскажут о главных героях «Спартака», достижениях красно-белых и их соперниках. В сериал войдут интервью с футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, а также фрагменты телепередач 1990-х, видео из личных архивов команды и хроники матчей и тренировок.

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