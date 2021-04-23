«Краснодар», «Ростов» и «Сочи» следят за ситуацией с контрактом Дзагоева в ЦСКА

Ранее Metaratings сообщал, что новый главный тренер команды Ивица Олич рассчитывает на Дзагоева в сезоне-2021/22, поэтому переговоры о продлении контракта начнутся в мае.
Тем временем, пока ЦСКА не торопится с предложением, другие клубы нацелились на Дзагоева. Заполучить полузащитника в «Краснодар» хочет Виктор Гончаренко, хорошо знакомый с Аланом. Летом «быков» ждет масштабная перестройка, клуб покинут несколько легионеров из центральной зоны, на место которых рассматривают игроков с российским паспортом, в том числе и Дзагоева. О их тесном общении с бывшим тренером ЦСКА сам Алан рассказывал в интервью Sport24.
«Ростов» также испытывает проблемы с атакующими полузащитниками после того, как клуб по семейным обстоятельствам покинул Роман Еременко, а «Сочи» хочет усилить центр поля для борьбы за еврокубки в следующем сезоне. Оба клуба рассматривают вариант с подписанием Дзагоева на правах свободного агента.