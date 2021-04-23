«Краснодар», «Ростов» и «Сочи» следят за ситуацией с контрактом Дзагоева в ЦСКА

Тем временем, пока ЦСКА не торопится с предложением, другие клубы нацелились на Дзагоева. Заполучить полузащитника в «Краснодар» хочет Виктор Гончаренко, хорошо знакомый с Аланом. Летом «быков» ждет масштабная перестройка, клуб покинут несколько легионеров из центральной зоны, на место которых рассматривают игроков с российским паспортом, в том числе и Дзагоева. О их тесном общении с бывшим тренером ЦСКА сам Алан рассказывал в интервью Sport24.