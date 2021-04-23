Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Эвертон
Футбол. Первый дивизион
24.04
СКА-Хабаровск
Томь
Футбол. Первый дивизион
24.04
Енисей
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
24.04
Оренбург
Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
20:03 (мск), источник: Матч ТВ

Футболист «Спартака» сравнил дерби с ЦСКА с дракой

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился настроем на предстоящее дерби красно-белых с ЦСКА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Авторизуйся и смотри 25.04.2021 16:30 матч «Спартак» - ЦСКА бесплатно
Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 27, 25.04.2021, 16:30

Спартак-ЦСКА-

— Допустим, мы выиграли бы все матчи с ЦСКА, «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом», регулярно теряя очки с аутсайдерами. И какой будет итог? Конечно, настрой на дерби другой: это принципиальный матч. Но задача от этого не меняется: нам нужно выигрывать, отрываться от того же ЦСКА и догонять «Локо». Единственное, что могу сказать: в дерби каждый будет заряжен на сто процентов! — заявил Зобнин.

— С чем в обычной жизни я могу сравнить дерби? С дракой!

Матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 (мск).

 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
Россия получила дополнительные матчи на Евро-2021
УЕФА решил судьбу «Реала» в Лиге чемпионов
Тутберидзе у Урганта: шутки про учеников и прозвища тренеров
Немецкие СМИ: Абрамович отверг Суперлигу по приказу Путина
Крупная победа «Спартака» в дерби: ставим на РПЛ
Призер Олимпиады из России будет выступать за Турцию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь