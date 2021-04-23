Футболист «Спартака» сравнил дерби с ЦСКА с дракой

— Допустим, мы выиграли бы все матчи с ЦСКА, «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом», регулярно теряя очки с аутсайдерами. И какой будет итог? Конечно, настрой на дерби другой: это принципиальный матч. Но задача от этого не меняется: нам нужно выигрывать, отрываться от того же ЦСКА и догонять «Локо». Единственное, что могу сказать: в дерби каждый будет заряжен на сто процентов! — заявил Зобнин.