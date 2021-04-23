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18:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Мамаева развелась с футболистом

Суд Ростова-на-Дону расторг брак между 32-летним футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым и бывшей моделью Аланой Мамаевой. Об этом сообщает Starhit.

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Источник: Instagram

Об этом изданию рассказала адвокат Валентина Перебякина, представляющая интересы Аланы Мамаевой. Отмечается, что стороны пока не урегулировали вопрос относительно раздела имущества и алиментов.

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Мамаев с супругой находились в браке на протяжении восьми лет. Алана неоднократно обвиняла бывшего игрока сборной России в измене. В частности, такое заявление она сделала в декабре 2018-го, опубликовав фотографию аккаунта любовницы Мамаева. У пары есть общий ребенок — дочка Алиса. Как утверждается в материале Starhit, на решение Аланы Мамаевой также повлияла связь футболиста с испанкой Ирен Гарсиа.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Мамаева два гола в десяти матчах. Он присоединился к «Ростову» в ноябре 2019-го, однако смог дебютировать за новый клуб только в 2020-м. До этого хавбек выступал за «Краснодар». «Быки» расторгли контракт с игроком на фоне уголовного дела, фигурантом которого стал Мамаев.

В октябре 2018-го он и другой футболист Александр Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. С октября по май 2019-го спортсмены находились в СИЗО, после чего признаны виновными и отправлены отбывать срок в колонии общего режима. Кокорин и Мамаев были освобождены досрочно в сентябре 2019 года.

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