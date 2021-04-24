Дерби «Спартак» — ЦСКА и еще семь игр пройдут в 27-м туре чемпионата России по футболу
ТАСС, 24 апреля. Матчи 27-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 24 апреля. Матчи 27-го тура Тинькофф — Российской
27-й тур откроется матчем между «Уралом» и «Ахматом» в Екатеринбурге. «Урал» с 30 очками после 26 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, которое гарантирует участие в чемпионате в следующем сезоне. В случае победы хозяева смогут оторваться от идущего 13-м тульского «Арсенала» на десять очков. «Ахмат» с 35 очками располагается на 10-й позиции и уже обеспечил себе место в следующем розыгрыше РПЛ.
Несмотря на отсутствие Эрика Бикфалви и Отмана
Во второй встрече тура лидер турнирной таблицы «Зенит» примет волгоградский «Ротор». В активе петербургского клуба 55 очков, отрыв от занимающего второе место «Локомотива» составляет шесть очков. «Ротор» находится на 15-й позиции (18 очков), при которой клуб может вылететь в Олимп — Футбольную национальную лигу.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не сможет рассчитывать на лучшего бомбардира РПЛ Сердара Азмуна, который забил 16 мячей в 22 матчах; иранский нападающий пропустит игру
«Зенит» не проигрывает пять матчей подряд (четыре победы и одна ничья), в прошлом туре команда Семака на выезде сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2).
«Ротор» одержал последнюю победу 26 февраля, обыграв в 20-м туре «Тамбов» (3:1). Волгоградцы проиграли пять последних игр чемпионата России.
Среди субботних матчей выделяется встреча между «Динамо» и «Химками» в Москве. В активе
За «Химки» снова не сможет сыграть полузащитник Денис Глушаков, у которого была диагностирована контузия боковой связки коленного сустава, футболист получил травму 10 апреля в домашнем матче РПЛ против «Тамбова» (1:0). Во вторник в
Также
После 10-матчевой серии без поражений «Химки» проиграли «Зениту» (0:2) и «Ахмату» (1:3), но затем выиграли у «Тамбова» (1:0). «Динамо» не проигрывает в РПЛ с 13 марта, когда дома уступило «Спартаку» (1:2). В первом круге «Химки» оказались сильнее «Динамо», одержав победу со счетом 1:0.
В заключительном матче субботы «Тамбов» примет «Локомотив». Железнодорожники одержали 10 побед подряд во всех турнирах, в среду
«Тамбов» одержал последнюю победу в чемпионате 18 октября, тогда команда на выезде обыграла «Ротор» (2:0), сейчас клуб занимает последнее, 16-е место с 13 очками в активе.
За «Локомотив» не сыграет голкипер Маринато Гилерме. Вратарь был дисквалифицирован
Воскресную программу матчей откроет встреча между «Уфой» и «Сочи». «Уфа» с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (43) располагается на седьмой строчке.
«Уфа» в прошлом туре обыграла «Спартак» со счетом 3:0, одержав вторую победу подряд в РПЛ.
Уфимцы еще ни разу не потеряли очков после назначения на пост главного тренера Алексея Стукалова, который сменил Рашида Рахимова. «Сочи» в прошлом туре прервал двухматчевую серию поражений, обыграв дома ЦСКА со счетом 2:1. Все три матча между «Уфой» и «Сочи» в РПЛ заканчивались вничью.
В другой встрече воскресенья «Ростов» примет тульский «Арсенал». Ростовчане имеют в активе 37 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» идет 13-м (23). Подопечные Валерия Карпина проиграли три прошлых матча в чемпионате, тульский клуб одержал две победы подряд.
В центральным матчем тура сыграют «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби станет первым для главного тренера армейцев Ивицы Олича в рамках чемпионата России. «Спартак» с 47 очками занимает третье место, ЦСКА идет пятым (46).
Также за
Главный тренер ЦСКА не сможет рассчитывать на травмированных полузащитников Эмиля Бохинена, Бахтиёра Зайнутдинова и Константина Кучаева, защитников Бруно Фукса и Кирилла Набабкина, а также нападающего Арнора Сигурдссона, который не сыграет
«Решение следующее — отказать в удовлетворении заявления ЦСКА, Сигурдссон следующий матч пропускает. Данное решение принято в соответствии с заключением
В двух последних встречах РПЛ сильнее оказывались армейцы, которые обыграли
Завершится тур встречей между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Казанцы с 46 очками занимают четвертое место, «Краснодар» (35) идет 11-м. Матч первого круга завершился победой южан (3:1). 6 апреля главным тренером «Краснодара» стал Виктор Гончаренко, в двух матчах под его руководством команда потерпела поражение от «Арсенала» (0:1) и сыграла вничью с «Зенитом» (2:2).