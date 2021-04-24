Футболисты «Локомотива» получили премиальные в 5-кратном размере за победу над «Спартаком»

По данным источника, председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник за победу над «Спартаком» в 25-м туре (4:1) выплатил игрокам премиальные в 5-кратном размере. А за победы над ЦСКА в 20-м туре (2:0) и над «Сочи» в 22-м (3:1) команда получила тройные премиальные выплаты.