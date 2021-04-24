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10:17 (мск), источник: Sport24

Футболисты «Локомотива» получили премиальные в 5-кратном размере за победу над «Спартаком»

Футболисты московского «Локомотива» за последние успешные результаты в РПЛ получили повышенные премиальные.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник за победу над «Спартаком» в 25-м туре (4:1) выплатил игрокам премиальные в 5-кратном размере. А за победы над ЦСКА в 20-м туре (2:0) и над «Сочи» в 22-м (3:1) команда получила тройные премиальные выплаты.

«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» команда отстает на 6 очков, а идущий третьим «Спартак» опережает на 2 балла.

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