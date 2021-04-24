«Урал» — «Ахмат»: Бикфалви вернулся в состав хозяев спустя два матча
Стали известны составы «Урала» и «Ахмата» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.
Стали известны составы «Урала» и «Ахмата» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе команды из Екатеринбурга с первых минут появится Эрик Бикфалви, который пропустил две предыдущих встречи.
Матч «Урал» — «Ахмат» состоится сегодня, 24 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов, Погребняк.
Запасные: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Кузьмичев, Евсеев, Йовичич, Магомадов, Анисимов, Новиков, Ибрахимай, Панюков.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.
Запасные: Шелия, Мелихов, Кармаев, Х. Кадыров, Адилханов, Адуев, Янку, А. Кадыров, Алмаши.