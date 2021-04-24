Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Алания
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Леванте
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сент-Этьен
Брест
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Велес
Иртыш
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Шинник
Крылья Советов
11
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Урал
Ахмат
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Чертаново
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Специя
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ротор
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Хоффенхайм
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Спартак-2
42
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Нижний Новгород
21
Футбол. Зарубежный
17:15
Вальядолид
Кадис
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Динамо Бр
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Химки
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Кротоне
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Шеффилд Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Бетис
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Томь
11
Все события
Фоторепортажи
26AMC Fight Nights 100 в Москве
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
14:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Спаллетти

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию итальянского издания Sportal об интересе красно-белых к Лучано Спаллетти.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Чем ближе окончание сезона, тем больше расширяется наш шорт-лист на страницах СМИ», — сказал Фетисов «СЭ».

Спаллетти не тренирует после окончания сезона-2018/19. Последним его местом работы был «Интер», с которым у него оставался контракт, поэтому специалист нигде не работал.

Напомним, что вместе с «Зенитом» Спаллетти становился чемпионом России. Также он работал в «Эмполи», «Сампдории», «Удинезе» и «Роме».

Ранее сообщалось, что 62-летний итальянский специалист согласовал двухлетний контракт с «Наполи».

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака» в мае 2021 года, когда закончится его контракт с московским клубом.

(Сергей Федоров).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Российская красавица из ММА — после откровенной публикации: «Слишком много тут стало фотографий в одежде»
«Секрет Тутберидзе не в препаратах. Там столько кругов ада проходят ребята, сколько другим и не снилось!» Экс-ученица тренера перешла в сборную Боснии
«Спартак» — ЦСКА и другие матчи 27-го тура чемпионата России
В Америке крутят шикарные шайбы русской звезды (видео)
«Ювентус» разгромит команду Кокорина: Топ-5 ставок выходных
Панарин снова штампует очки, но может забыть о плей-офф
«Урал» принимает «Ахмат» в матче РПЛ (трансляция)
Третьяк подтвердил, что Панарин не поможет России на ЧМ-2021
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь