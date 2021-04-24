Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вальядолид
Кадис
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Ротор
50
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Бавария
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Хоффенхайм
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Динамо Бр
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Химки
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Кротоне
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Алавес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Чертаново
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Специя
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Алания
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Эльче
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Шеффилд Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Бетис
Футбол. Зарубежный
14:00
Сент-Этьен
Брест
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Крылья Советов
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ахмат
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Спартак-2
42
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Томь
11
Все события
Фоторепортажи
40Загитова повредила колено, имя Медведевой сияло, Алиев примерил волчью шкуру. Эффектные фото шоу Тутберидзе
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
17:06 (мск), источник: ТАСС

«Урал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» дома сыграл вничью со счетом 1:1 с грозненским «Ахматом» в матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У гостей гол забил Лечи Садулаев (11-я минута). В составе «Урала» мяч на счету Рафала Аугустыняка (58). Поляк с четырьмя забитыми мячами является лидером текущего сезона в РПЛ по голам из-за пределов штрафной.

Грозненцы не могут одержать победу в Екатеринбурге с октября 2016 года (4:1). С тех пор они проиграли три матча и один раз сыграли вничью.

Подопечные Юрия Матвеева располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Ахмат» занимает 10-е место с 36 очками.

В следующем туре команда Андрея Талалаева 1 мая сыграет на выезде с волгоградским «Ротором», «Урал» в тот же день в гостях встретится с подмосковными «Химками».

Урал
1:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Спартак» — ЦСКА и другие матчи 27-го тура чемпионата России
«Ювентус» разгромит команду Кокорина: Топ-5 ставок выходных
«Реал Мадрид» получил огромный кредит для покупки Мбаппе
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Спаллетти
«Зенит» принимает «Ротор» в матче РПЛ (трансляция)
«Реал» — «Бетис» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь