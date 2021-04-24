«Урал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

У гостей гол забил Лечи Садулаев (11-я минута). В составе «Урала» мяч на счету Рафала Аугустыняка (58). Поляк с четырьмя забитыми мячами является лидером текущего сезона в РПЛ по голам из-за пределов штрафной.

Грозненцы не могут одержать победу в Екатеринбурге с октября 2016 года (4:1). С тех пор они проиграли три матча и один раз сыграли вничью.

Подопечные Юрия Матвеева располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Ахмат» занимает 10-е место с 36 очками.