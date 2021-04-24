«Урал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» дома сыграл вничью со счетом 1:1 с грозненским «Ахматом» в матче 27-го тура Тинькофф — Российской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» дома сыграл вничью со счетом 1:1 с грозненским «Ахматом» в матче 27-го тура Тинькофф — Российской
У гостей гол забил Лечи Садулаев (11-я минута). В составе «Урала» мяч на счету Рафала Аугустыняка (58). Поляк с четырьмя забитыми мячами является лидером текущего сезона в РПЛ по голам
Грозненцы не могут одержать победу в Екатеринбурге с октября 2016 года (4:1). С тех пор они проиграли три матча и один раз сыграли вничью.
Подопечные Юрия Матвеева располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Ахмат» занимает 10-е место с 36 очками.
В следующем туре команда Андрея Талалаева 1 мая сыграет на выезде с волгоградским «Ротором», «Урал» в тот же день в гостях встретится с подмосковными «Химками».