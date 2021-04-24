Талалаев жестко отреагировал на вопрос о влиянии на состав «Ахмата»

«Ахмат» в субботу сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1) в матче 27-го тура чемпионата России. Полузащитник грозненцев Халид Кадыров, который является племянником главы Чечни Рамзана Кадырова, вышел на поле на 65-й минуте встречи.

«Влияние (руководителя Чеченской Республики на состав)? Не чувствуете, оно же прямо давит на меня, подавило меня. Ваше субъективное мнение оставляйте при себе, — иронизировал Талалаев, обращаясь на пресс-конференции к журналисту по поводу выхода Кадырова на поле. — Посмотрите, что было на “предсезонке”, где Кадыров забивал и отдавал (голевые передачи). Другой вопрос, как готов он сейчас».

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В среду «Ахмат» в полуфинале Кубка России по пенальти уступил самарским «Крыльям Советов».