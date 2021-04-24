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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Талалаев жестко отреагировал на вопрос о влиянии на состав «Ахмата»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Михаил Гончаров. Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что определение состава на матчи чемпионата России по футболу не может быть связано с внешними факторами.

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Источник: РИА "Новости"

«Ахмат» в субботу сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1) в матче 27-го тура чемпионата России. Полузащитник грозненцев Халид Кадыров, который является племянником главы Чечни Рамзана Кадырова, вышел на поле на 65-й минуте встречи.

«Влияние (руководителя Чеченской Республики на состав)? Не чувствуете, оно же прямо давит на меня, подавило меня. Ваше субъективное мнение оставляйте при себе, — иронизировал Талалаев, обращаясь на пресс-конференции к журналисту по поводу выхода Кадырова на поле. — Посмотрите, что было на “предсезонке”, где Кадыров забивал и отдавал (голевые передачи). Другой вопрос, как готов он сейчас».

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В среду «Ахмат» в полуфинале Кубка России по пенальти уступил самарским «Крыльям Советов».

«Напомню, что мы вышли без единой тренировки, проиграв в полуфинале Кубка России по пенальти. В каком состоянии сейчас находится команда? Вы сможете показать свою лучшую игру, когда от вас уйдет жена? Хотя бы в карты. Просто представьте ситуацию такую, я вот вам привел такое сравнение. Ваши проблемы, что вы хотите унизить и привязать ситуацию к родственнику Кадырова», — добавил он.

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Урал
1:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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