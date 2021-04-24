Футболист «Ротора» Кверквелия стал рекордсменом чемпионатов России по автоголам

В гостевом матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» Кверквелия забил автогол в компенсированное к первому тайму время. Для грузинского защитника этот автогол стал пятым в играх чемпионатов России. Ранее Кверквелия четырежды поразил свои ворота в течение трех сезонов (с 2015 по 2018 год), дважды он поражал свои ворота в матчах за «Рубин», еще два раза — в составе московского «Локомотива».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6e3072d2287ff707d831" data-vnd="6e3072d2287ff707d831" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6e3072d2287ff707d831" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Четыре раза в свои ворота забивал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Денис Колодин. Три автогола, выступая за «Ростов», забил защитник Виталий Дьяков. Столько же раз свои ворота поражал Александр Амисулашвили — в составе нальчикского «Спартака» и «Краснодара». Также по три автогола на счету защитника «Спартака» Павла Маслова и игрока обороны «Ахмата» Ризвана Уциева.