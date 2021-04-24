Футболист «Ротора» Кверквелия стал рекордсменом чемпионатов России по автоголам
ТАСС, 24 апреля. Защитник волгоградского «Ротора» Соломон Кверквелия стал рекордсменом по количеству голов в свои ворота в матчах чемпионатов России по футболу.
ТАСС, 24 апреля. Защитник волгоградского «Ротора» Соломон Кверквелия стал рекордсменом по количеству голов в свои ворота в матчах чемпионатов России по футболу.
В гостевом матче 27-го тура Тинькофф — Российской
Четыре раза в свои ворота забивал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Денис Колодин. Три автогола, выступая за «Ростов», забил защитник Виталий Дьяков. Столько же раз свои ворота поражал Александр Амисулашвили — в составе нальчикского «Спартака» и «Краснодара». Также по три автогола на счету защитника «Спартака» Павла Маслова и игрока обороны «Ахмата» Ризвана Уциева.
Автором первого автогола в истории чемпионатов России стал Юрий Ковтун, который 25 апреля 1992 года, играя за «Ростсельмаш», отправил мяч в свои ворота во встрече со «Спартаком».