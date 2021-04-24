«Зенит» забил шесть мячей новичку РПЛ и оказался в шаге от чемпионства

Встреча прошла в субботу, 24 апреля, и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Ротора» Соломон Кверквелия.

Победа позволила «Зениту» набрать 58 очков и оказаться в шаге от чемпионства. Петербургский клуб может досрочно завоевать титул уже в следующем туре. Новичок РПЛ «Ротор» имеет в активе 18 очков и находится на 15-й позиции.