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18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» забил шесть мячей новичку РПЛ и оказался в шаге от чемпионства

«Зенит» на своем поле разгромил «Ротор» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в субботу, 24 апреля, и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Ротора» Соломон Кверквелия.

Победа позволила «Зениту» набрать 58 очков и оказаться в шаге от чемпионства. Петербургский клуб может досрочно завоевать титул уже в следующем туре. Новичок РПЛ «Ротор» имеет в активе 18 очков и находится на 15-й позиции.

«Зенит» в следующем туре 2 мая дома примет «Локомотив». «Ротор» днем раньше на своем поле сыграет с «Ахматом».

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6:0
Первый тайм: 1:0
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