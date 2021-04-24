Гол и передача Смолова помогли «Локомотиву» выиграть восьмой матч в РПЛ подряд

Встреча прошла в субботу, 24 апреля, и завершилась со счетом 5:2 в пользу москвичей. В составе победителей голом и результативной передачей отметился Федор Смолов, дубль на счету Гжегожа Крыховяка, еще по мячу забили Мурило и Мацей Рыбусь.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 52 очка и закрепиться на втором месте в чемпионате. «Тамбов» с 13 очками замыкает турнирную таблицу.