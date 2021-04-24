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21:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Гол и передача Смолова помогли «Локомотиву» выиграть восьмой матч в РПЛ подряд

«Локомотив» на выезде обыграл «Тамбов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в субботу, 24 апреля, и завершилась со счетом 5:2 в пользу москвичей. В составе победителей голом и результативной передачей отметился Федор Смолов, дубль на счету Гжегожа Крыховяка, еще по мячу забили Мурило и Мацей Рыбусь.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 52 очка и закрепиться на втором месте в чемпионате. «Тамбов» с 13 очками замыкает турнирную таблицу.

«Локомотив» в следующем туре 2 мая на выезде сыграет с «Зенитом». «Тамбов» в тот же день на чужом поле встретится с «Ростовом».

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Первый тайм: 1:1
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