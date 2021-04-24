Гол Глушенкова в компенсированное время принес «Химкам» победу над «Динамо»
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» со счетом 1:0 обыграли московское «Динамо» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» со счетом 1:0 обыграли московское «Динамо» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
В компенсированное ко второму тайму время гол забил арендованный у московского «Спартака» полузащитник Максим Глушенков.
«Динамо» прервало четырехматчевую беспроигрышную серию в чемпионате России (три победы, одна ничья). В предыдущий раз «Динамо» в Тинькофф — Российской
В турнирной таблице «Динамо» занимает шестое место, набрав 46 очков. «Химки» с 41 очком идут восьмыми.
В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с казанским «Рубином», «Химки» примут екатеринбургский «Урал». Оба матча состоятся 1 мая.