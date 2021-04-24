Николич повторил рекорд Сёмина! Выиграет у «Зенита» — может стать чемпионом

«Локомотив», победив «Тамбов», не дал «Зениту» увеличить отрыв. Железнодорожники устроили в гостях голевую перестрелку и позволили аутсайдеру забить два мяча. Последний раз «Тамбов» отличался дважды за матч в выездной игре против «Ротора» в октябре 2020 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6e3072d2287ff707d831" data-vnd="6e3072d2287ff707d831" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6e3072d2287ff707d831" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Дубль Крыховяка и гол Смолова

Голевую феерию в Тамбове начал Гжегож Крыховяк. Фёдор Смолов прострелил на поляка, и тому не составило труда открыть счёт.

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«Тамбов» отыгрался усилиями Азера Алиева в добавленное к первому тайму время. Полузащитник удачно пробросил мяч себе на ход, оторвался от защитников и «пронзил» Антона Коченкова.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во второй тайме «Локомотив» взвинтил темп и усилиями Смолова, Крыховяка и Мурило довёл счёт до крупного. На 47-й минуте российский нападающий, даже не посмотрев на ворота, отправил мяч в нижний левый угол. Этот мяч стал седьмым для Фёдора в восьми последних встречах.

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Шансы на спасение «Тамбова» похоронил Крыховяк. Выстрелом с линии штрафной Гжегож увеличил разрыв в счёте до двух голов. В последнее время польский полузащитник в ударе — забил пять мячей в шести матчах.

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Затем пришло время отличиться и защитнику. После точной подачи с углового Мурило вонзил мяч в ворота.

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Второй мяч тамбовчане могли забить на 77-й минуте, но Юрий Бавин с одиннадцатиметровой отметки пробил в ноги Коченкова.

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И всё же хозяевам удалось сократить разницу: Денис Кайков открыл счёт своим голам в Премьер-лиге.

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Итоговый счёт установил Мацей Рыбусь. Хлёстким ударом с передачи Антона Миранчука он забил пятый гол «Локомотива».

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Николич повторил рекорд Сёмина

Эта победа стала 11-й подряд для команды Марко Николича. После зимней паузы «Локомотив» громит всех на своём пути (восемь побед в чемпионате, три — в Кубке). Последние 11 матчей железнодорожники закончили с общим счётом — 31:5. «Локомотив» повторил клубный рекорд 1995 года (11 побед подряд), достигнутый под руководством Юрия Сёмина. Кстати, рекордная серия по числу побед подряд в российском футболе принадлежит ЦСКА. С 1 августа 1998 года по 3 апреля 1999-го армейцы выиграли 14 встреч.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Зенитом» и в случае победы сократит отставание от сине-бело-голубых всего до трёх очков, получив при этом преимущество по личным встречам. Николич ещё может стать чемпионом.