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24 апреля, источник: Чемпионат.com

Николич повторил рекорд Сёмина! Выиграет у «Зенита» — может стать чемпионом

«Локомотив» одержал победы во всех 11 матчах в 2021 году.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив», победив «Тамбов», не дал «Зениту» увеличить отрыв. Железнодорожники устроили в гостях голевую перестрелку и позволили аутсайдеру забить два мяча. Последний раз «Тамбов» отличался дважды за матч в выездной игре против «Ротора» в октябре 2020 года.

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Дубль Крыховяка и гол Смолова

Голевую феерию в Тамбове начал Гжегож Крыховяк. Фёдор Смолов прострелил на поляка, и тому не составило труда открыть счёт.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Тамбов» отыгрался усилиями Азера Алиева в добавленное к первому тайму время. Полузащитник удачно пробросил мяч себе на ход, оторвался от защитников и «пронзил» Антона Коченкова.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во второй тайме «Локомотив» взвинтил темп и усилиями Смолова, Крыховяка и Мурило довёл счёт до крупного. На 47-й минуте российский нападающий, даже не посмотрев на ворота, отправил мяч в нижний левый угол. Этот мяч стал седьмым для Фёдора в восьми последних встречах.

Rutube.ru

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Шансы на спасение «Тамбова» похоронил Крыховяк. Выстрелом с линии штрафной Гжегож увеличил разрыв в счёте до двух голов. В последнее время польский полузащитник в ударе — забил пять мячей в шести матчах.

Rutube.ru

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Затем пришло время отличиться и защитнику. После точной подачи с углового Мурило вонзил мяч в ворота.

Rutube.ru

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второй мяч тамбовчане могли забить на 77-й минуте, но Юрий Бавин с одиннадцатиметровой отметки пробил в ноги Коченкова.

Rutube.ru

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

И всё же хозяевам удалось сократить разницу: Денис Кайков открыл счёт своим голам в Премьер-лиге.

Rutube.ru

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Итоговый счёт установил Мацей Рыбусь. Хлёстким ударом с передачи Антона Миранчука он забил пятый гол «Локомотива».

Rutube.ru

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

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Николич повторил рекорд Сёмина

Эта победа стала 11-й подряд для команды Марко Николича. После зимней паузы «Локомотив» громит всех на своём пути (восемь побед в чемпионате, три — в Кубке). Последние 11 матчей железнодорожники закончили с общим счётом — 31:5. «Локомотив» повторил клубный рекорд 1995 года (11 побед подряд), достигнутый под руководством Юрия Сёмина. Кстати, рекордная серия по числу побед подряд в российском футболе принадлежит ЦСКА. С 1 августа 1998 года по 3 апреля 1999-го армейцы выиграли 14 встреч.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Зенитом» и в случае победы сократит отставание от сине-бело-голубых всего до трёх очков, получив при этом преимущество по личным встречам. Николич ещё может стать чемпионом.

Павел Прохоров

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2:5
Первый тайм: 1:1
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