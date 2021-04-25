В девяностые между «Спартаком» и ЦСКА не было такой ненависти. Сегодня она им только мешает

Летом 1994-го «Спартак» сыграл товарищеский матч с четырьмя действующими футболистами ЦСКА в составе

Осенью 1996-го ЦСКА почти наполовину состоял из бывших игроков «Спартака»

Сегодня такое взаимодействие немыслимо

Спартакизация ЦСКА

На руках и ногах Александра Гришина шесть татуировок, посвященных ЦСКА. За родной клуб Гришин забивал «Барселоне», а как тренер несколько раз выводил молодежку ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов. Он уже почти тридцать лет дружит с основателями фанатского движения Red Blue Warriors, а его сын Тимофей с шестнадцати лет ходил на трибуну ультрас ЦСКА и за свои деньги гонял на выездные матчи.

При этом: «У меня дома стоит фотография, где я в майке “Спартака”. Из-за нее меня до сих пор травят друзья, — рассказал мне Гришин. — Но почему я должен ее скрывать? Красивое же фото».

Вот как Гришин очутился в «Спартаке»: «В июне 1994-го многие спартаковцы уехали в сборную, и Олег Романцев попросил меня сыграть за них на стадионе “Динамо” в турнире памяти Яшина. Три дня я тренировался в Тарасовке, сыграл с “Динамо” и “Палмейрасом”, где тогда был Роберто Карлос. Хотя я из совсем другой команды, Романцев хорошо ко мне относился. Правда, когда зашел разговор о переходе в “Спартак” на постоянной основе, я сказал, что я цээсковец, и Олег Иванович меня понял».

Александр Гришин | Источник: РИА "Новости"

Второй тренер того «Спартака» Александр Тарханов сообщил мне: «Мы спросили насчет Роберто Карлоса, и вице-президент “Палмейраса” Маркуччи ответил: “Пожалуйста, пятьсот тысяч — и он ваш”. Но у “Спартака” тогда столько денег не было, и через два месяца Роберто Карлоса за пять миллионов купил “Интер”. “Палмейрас” привозил в Россию мой друг, а я помогал ему во всех делах. Бразильцы прилетели из Колумбии в два часа ночи, очень хотели кушать, и мы попросили открыть какую-то лавку — набрали им бутербродов. Назавтра им подали автобус к гостинице “Советская”, а их тренер сказал: “Пусть пешком идут — хоть проснутся”. После Москвы бразильцы сыграли в Камышине, Тольятти, Батуми, где были выборы, а больше всего им понравился прием, оказанный в Новороссийске».

В том же турнире за «Спартак» сыграли еще три футболиста ЦСКА — Евгений Бушманов, Ильшат Файзулин и Владислав Радимов, через несколько месяцев сказавший журналисту Максиму Квятковскому: «У спартаковцев чувствуется выработанная годами психология победителей. И тем не менее в ЦСКА мне играть интереснее». Романцев звал и Радимова, причем куда активней, чем Гришина, но тоже нарвался на отказ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--83102875942a12774d74" data-vnd="83102875942a12774d74" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=83102875942a12774d74" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Тарханов через три недели после игры с «Палмейрасом» возглавил ЦСКА, но продолжил помогать Романцеву — в сборной, которую Олег Иванович принял в июле 1994-го. Именно на тот период (1994 — 1996) пришелся пик спартакизации ЦСКА. Началось с защитника Дмитрия Градиленко, а к осени 1996-го в команде Тарханова собралось пять бывших спартаковцев: вратарь Дмитрий Тяпушкин, защитники Евгений Бушманов и Андрей Иванов, крайний хавбек Андрей Гашкин и форвард Андрей Мовсесьян.

Тарханов объяснил, как так вышло: «Мы с Романцевым договорились, и я забрал тех, кто не попадал в «Спартаке» в состав. Болельщики ЦСКА приняли новичков спокойно — раньше они были не так активны, как сегодня. Просто болели, не обращая внимания на то, кто где раньше играл и работал. Когда Онопко критиковали за приход в ЦСКА, Романцев правильно сказал: «А вот я с армейцем Тархановым прекрасно работал в «Спартаке». Разве что Николай Старостин первое время считал меня чужаком, но потом признал: «Нет, ты спартаковец». Раньше между клубами были дружба и общение, а сейчас такого нет».

Интересно, что именно тогда, в середине девяностых, усилилось фанатское противостояние ЦСКА и «Спартака», вызванное появлением бригад Flint’s Crew и Red Blue Warriors. Но это не отражалось ни на отношениях команд, ни на эмоциях простых болельщиков.

1994 год. Игрок "Спартака" Валерий Карпин с мячом. Финальный матч по футболу на Кубок СНГ, окончившийся победой "Спартака" (Москва) над ЦСКА (Москва) со счетом 2:0. | Источник: РИА "Новости"

Александр Быковский, болеющий за ЦСКА с конца восьмидесятых, подтвердил: «Ни к кому из перечисленных бывших спартаковцев ничего плохого не испытывал. Тяпушкин настолько милый мужик, что к нему в принципе никакой агрессии быть не может. А сколько он у нас пенальти вытащил — о нем только хорошее. Иванов в “Спартаке” был достаточно жестким игроком — когда пришел к нам, я даже думал, что он будет полезен. Мовсесьян и Гашкин ни там, ни там не звездили, отношение нейтральное. Но это не значит, что если бы к нам пришел условный Мостовой, я бы был доволен». Другой болельщик ЦСКА, писатель Андрей Тепло, добавил: «В девяностые Бушманов стал для нас своим. Один гол “Барселоне” на “Камп Ноу” чего стоит. Отношение изменилось в худшую сторону позже, когда он опять в “Спартаке” играл».

«Эта такая глупость — ссориться из-за различия цветов»

«Уйти из “Спартака” предложил Тарханов, — рассказал мне Тяпушкин, впервые попавший в ЦСКА еще в 1987-м (тогда он жил на базе в одной комнате с будущим спартаковцем Андреем Пятницким и, гуляя от скуки по окрестностям, встретил в Архангельском будущую жену). — В конце 1995-го не было гарантии, что Черчесов уедет, а с ним я оставался вторым вратарем. Пошел в ЦСКА, потому что знал — играть буду точно».

Дмитрий Тяпушкин | Источник: РИА "Новости"

Похожая история и у Иванова, который мало того что коренной спартаковец (в детстве играл в атаке с Игорем Корнеевым, также воспитанником «Спартака»), так еще и подписал «Письмо четырнадцати» за увольнение из сборной Павла Садырина, кумира болельщиков ЦСКА.

«В “Спартаке” я не проходил в состав, и вдруг ЦСКА предлагает неплохие условия. — говорил Иванов журналисту Андрею Бодрову. — Шел к тренеру Тарханову, которого хорошо знал. Между “Спартаком” и ЦСКА, сами знаете, какой антагонизм. Но став армейцем, я не услышал ни одного плохого слова от болельщиков. В преддверии дерби (речь о летней встрече 2008-го, закончившейся поражением “Спартака” 1:5. — “Матч ТВ”) я бы посоветовал фанатам обоих клубов не обижать друг друга. Эта такая глупость — ссориться из-за различия цветов».

В конце нулевых Иванов умер от пневмонии, вызванной пьянством, но в 1996-м проблем с алкоголем не испытывал. «Он был в завязке, — объяснил мне вратарь того ЦСКА Дмитрий Гончаров, в 2002-м сыгравший шесть матчей за «Спартак». — С таким высоким защитником, как Иванов, я мог отдыхать при верховых подачах. Андрюха спокойно доставал мячи, которые летели на высоте 2,5 метра. Еще он был невероятным модником. На зарубежные выезды нам давали по двести долларов. Однажды я набрал себе кроссовки, ботинки, еще что-то и спросил Андрюху: «А ты что купил?» — «Ремень». — «На все двести долларов? Как так можно?» — «Ты еще молодой. Вырастешь — поймешь».

1994 год. Нападающий "Спартака" Владимир Бесчастных с трофеем, завоеванным в финальном матче по футболу на Кубок СНГ против команды ЦСКА (Москва). | Источник: РИА "Новости"

Другой Андрей, Мовсесьян, колебался между главными московскими клубами почти всю жизнь. В школе перешел из ЦСКА в «Спартак», в молодости — обратно, после завершения карьеры устраивался в селекционный отдел «Спартака», но не был принят и пошел в ЦСКА, куда привел, например, Головина и Кучаева.

«В декабре 1995-го я попросился к Тарханову в ЦСКА, сыграл пару товарищеских игр и забил. Было забавно: меня хотели вызвать в молодежную сборную, но не знали, куда отправлять вызов — в ЦСКА, за который я играл, или в “Спартак”, которому принадлежал. — говорил мне Мовсесьян. — В итоге Ярцев вернул меня в “Спартак”, сказав, что ушли ветераны и у меня будут шансы, но шанс получил Володя Джубанов, а не я».

Забив в дубле шестьдесят голов за три года, Мовсесьян так и не сыграл за основу «Спартака», зато смотался в незабываемое турне по Китаю: «Под флагом “Спартака” туда на серию игр полетели ветераны — Ярцев, Мирзоян, Нетто, а дублерами вроде меня заткнули дыры. То есть мы выходили с Ярцевым в одной команде: он в атаке, а я в полузащите. Объездили весь Китай на поездах, автобусах, плавали на паромах. На той поездке заработал клуб, а дублеры получили только суточные — мне их хватило на пуховик и магнитофон. Еще забавно, что во время турне я ел только рис палочками и так привык, что, когда вернулся домой, наелся тремя ложками борща».

Мовсесьян добился ухода из «Спартака» летом 1996-го: «Когда Романцев готовил сборную к Евро, я обратился в КДК с просьбой расторгнуть контракт из-за невыполнения условий (мне не дали обещанную однокомнатную квартиру). Никто из “Спартака” на заседания КДК не пришел, и Толстых задал мне только один вопрос: “А если завтра получишь квартиру, останешься в “Спартаке”?” — “Да дело не в квартире. Я играть хочу, а мне не дают”. Абсолютно не жалею, что ушел в ЦСКА. “Спартак” не много потерял, а я уже во втором матче за ЦСКА, против исландского “Акранеса”, сделал дубль. У меня сумасшедшая статистика в еврокубках: один матч, два гола.



На одной из тренировок ЦСКА я решил подурачиться и попросил бразильца Леонидаса пробить мне несколько пенальти. Отбил два из трех. Вспомнил детство. Тяпушкин громко смеялся над Леонидасом: “Как ты не можешь забить полевому игроку?” При этом для нашей высшей лиги Леонидас был мегаталант, ногой отдавал, как рукой — только открывайся, но он был взбалмошный, домашний бразилец, потому и не раскрылся в России».

Леонидас, Трахтенберг и сейф Есауленко

В том же 1996-м исполнительным директором ЦСКА стал бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. В конце ноября 1995-го он летал с Тархановым в Бразилию, где в матче «Флуминенсе» — «Коринтианс» впервые увидел Леонидаса. Тарханов добавляет: «В переходе Леонидаса нам помог Жулиано Бертолуччи: он тогда только начинал карьеру агента. Его папа — богатейший человек, владел заводами. Жулиано поработал на одном из заводов и решил — лучше буду агентом: там в офисе целый день, а тут свобода».

В конце июля 1996-го по поручению Тарханова Трахтенберг встретил Леонидаса в Шереметьево.

«Он привез в Москву жену, которой было всего шестнадцать, — рассказал мне переводчик того ЦСКА Андрей Тарасов. — Жили — как пауки в банке. Она все время повторяла, что он обещал ей небо в алмазах, а на всю Москву 1996 года — три супермаркета. Леонидасу подобрали очень хорошую квартиру у метро «Киевская», с евроремонтом и большим джакузи, но соседи постоянно мне звонили: «Приезжай успокаивать их».

Бразильский легионер ЦСКА Леонидас | Источник: Спорт-Экспресс

Из-за своего характера Леонидас ни с кем в ЦСКА не подружился, но забил за три месяца семь голов и понравился Романцеву. В конце осени 1996-го я участвовал в переговорах Леонидаса со «Спартаком».

В итоге он подписал контракт. После Нового года собрались в Тарасовке — получать форму и готовиться к вылету на сбор в Италию. С утра Леонидас заявил: «Я не полечу. Где мой контракт?» Оказалось, он остался в сейфе вице-президента «Спартака» Есауленко, который улетел на зимние каникулы в Англию. Ключи только у него. Как достать контракт?

Романцев предложил: «Полетели с нами. Если боишься травмироваться, будешь просто бегать вокруг поля». В обед мы с Леней Трахтенбергом все же уговорили Леонидаса отправиться на сбор, но, придя к администратору за формой, он услышал: «Ты же отказывался. Кто не летит, тот форму не получает». Это еще сильнее разозлило Леонидаса: «Нет, точно остаюсь». К вечеру мы снова уговорили его. Я радостно сообщил об этом Романцеву, отдыхавшему вечером с Ярцевым, но реакция была такой: «Да пошел он… Пусть в дубле тренируется».

Тарханов дополнил: «Из-за тренировок в спартаковском манеже у Леонидаса сильно воспалился ахилл, и он больше нигде не заиграл».

После «Спартака» Леонидаса на несколько месяцев приютило «Торпедо», куда Тарханов увел из ЦСКА почти всех лидеров, в частности, Бушманова и второго армейского бразильца Самарони. После ухода Тарханова из «Торпедо» Бушманов и Самарони перешли в «Спартак».

Бывший легионер ЦСКА Самарони в 2010 году | Источник: РИА "Новости"

Почему ЦСКА отказался от Дзюбы

В девяностые и за «Спартак», и за ЦСКА сыграло десять человек: Тяпушкин, Иванов, Щеголев, Градиленко, Бушманов, Самарони, Гашкин, Мовсесьян, Дмитриев и Масалитин. Плюс еще тринадцать человек (от Карпина до Нигматуллина) за одну команду выступали в девяностые, а за вторую — в другом десятилетии. Плюс Радимов, Гришин и Файзулин, которые помогли «Спартаку» в матче с «Палмейрасом». Плюс Леонидас, подписавший контракт со «Спартаком», но так за него и не сыгравший.

Многие из этих переходов объясняются дружбой Романцева и Тарханова и тем, что большую часть девяностых ЦСКА не был «Спартаку» серьезным конкурентом (впервые в российском истории победив в дерби лишь во втором круге седьмого чемпионата), а потому не очень-то брезговал забракованными Романцевым футболистами, если они могли усилить команду.

1996 год. Игроки футбольной команды ЦСКА (Москва) вратарь Дмитрий Тяпушкин, полузащитники Евгений Бушманов и Валерий Минько (слева направо). | Источник: РИА "Новости"

В этом смысле показательно, что с приходом Гинера, когда ЦСКА резко разбогател и усилился, поток экс-спартаковцев сократился: вынужденное подписание Нигматуллина после травмы Мандрыкина в 2002-м и найм своего воспитанника Широкова в 2016-м после его разрыва со «Спартаком». Два человека за почти двадцать лет. За пятнадцать лет Федуна в «Спартаке» картина схожая: мимолетный Роман Еременко да армейский воспитанник Джанаев.

Но дело все же не в Гинере и Федуне, а в резко усилившейся ненависти между болельщиками ЦСКА и «Спартака» (она объяснима: все вокруг стремительно упрощается, а ненавидеть проще, чем уважать, понимать и проявлять терпимость), от которой становятся зависимы руководители клубов. Отношение к Джанаеву, к слову, отлично иллюстрирует накалившуюся озлобленность: в ЦСКА его не любят за переход к красно-белым (нашли предателя: в родном клубе был четвертым вратарем, ушел в «КАМАЗ», позвали в «Спартак» — кто ж откажется), а в «Спартаке» — за гол от ЦСКА в 2009-м, который кому-то в руководстве показался неслучайным.

Валерий Карпин и Сослан Джанаев | Источник: РИА "Новости"

Мне же взаимопроникновение «Спартака» и ЦСКА девяностых милее теперешней гипертрофированной ненависти, приводящей к тому, что фанаты «Спартака» ездят в Белград болеть за «Црвену Звезду» в игре с ЦСКА, фанаты красно-синих в матче с «Сочи» весь второй тайм оскорбляют Джанаева, а их клубный магазин продает свитер с изображением человека, писающего на свинью.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 27, 25.04.2021, 16:30 Спартак - ЦСКА -

Дружеское взаимодействие девяностых усиливало команды или хотя бы стремилось к этому, сегодняшняя же ненависть никому не помогает, а иногда и мешает. Простой пример: два года назад ЦСКА побрезговал Артемом Дзюбой, испугавшись своих фанатов. Слова Романа Бабаева: «Был ли вариант с переходом Дзюбы в ЦСКА недопустим с идеологической точки зрения? Скорее, да. Если ЦСКА еще может посчитать, что противостояние клубов не столь принципиально, когда речь идет о спортивных задачах, то мнение болельщиков мы не можем не принимать во внимание. Успех футболиста во многом зависит от того, как его примут фанаты».

Предположу, что с Дзюбой, а не с Оланаре и Вернблумом в центре атаки, ЦСКА мог и не отстать от «Локо» на два очка и не упустить чемпионство, за которое теперь еще неизвестно когда получится всерьез побороться. Вот и получается: пока ЦСКА и «Спартак» люто ненавидят друг друга (и радуются, опережая друг друга в таблице — даже когда речь о 4−5 местах), в отрыв уходит «Зенит», где отлично уживаются цээсковец Жирков и спартаковец Дзюба.