Рэпер ST: «красно-белая» Москва, «Спартак» победит в дерби
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты «Спартака» победят ЦСКА в московском дерби, заявил РИА Новости российский
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты «Спартака» победят ЦСКА в московском дерби, заявил РИА Новости российский
Встреча 27-го тура чемпионата России состоится на стадионе «Спартака» в воскресенье и начнется в 16:30 мск. «Спартак» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (46) идет пятым.
«Настал день дерби! День, когда мы выйдем на поле, чтобы одержать столь долгожданную победу. Мы, болельщики “Спартака”, кто сегодня будет смотреть матч на стадионе или по ТВ, верим только в победу и хотим увидеть борьбу и игру. Верим в свою команду. “Красно-белая” Москва, сегодня мы победим», — сказал Степанов РИА Новости.