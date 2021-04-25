Рэпер ST: «красно-белая» Москва, «Спартак» победит в дерби

«Настал день дерби! День, когда мы выйдем на поле, чтобы одержать столь долгожданную победу. Мы, болельщики “Спартака”, кто сегодня будет смотреть матч на стадионе или по ТВ, верим только в победу и хотим увидеть борьбу и игру. Верим в свою команду. “Красно-белая” Москва, сегодня мы победим», — сказал Степанов РИА Новости.