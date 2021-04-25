Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Монпелье
21
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа
Сочи
12
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Бернли
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Беневенто
Удинезе
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Уэска
Хетафе
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Ним
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Дижон
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:05
Анже
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия М
Арминия
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:00
Астон Вилла
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
7«Авангард» вернулся к армейцам
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
13:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рэпер ST: «красно-белая» Москва, «Спартак» победит в дерби

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты «Спартака» победят ЦСКА в московском дерби, заявил РИА Новости российский рэп-исполнитель Александр Степанов (сценический псевдоним — ST).

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 27, 25.04.2021, 16:30

Спартак-ЦСКА-

Встреча 27-го тура чемпионата России состоится на стадионе «Спартака» в воскресенье и начнется в 16:30 мск. «Спартак» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (46) идет пятым.

«Настал день дерби! День, когда мы выйдем на поле, чтобы одержать столь долгожданную победу. Мы, болельщики “Спартака”, кто сегодня будет смотреть матч на стадионе или по ТВ, верим только в победу и хотим увидеть борьбу и игру. Верим в свою команду. “Красно-белая” Москва, сегодня мы победим», — сказал Степанов РИА Новости.

 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
Новая злоба. В 90-е между «Спартаком» и ЦСКА не было ненависти
«Ювентус» разгромит команду Кокорина: Топ-5 ставок выходных
Русская девушка-боец доминирует в UFC. Шевченко защитила пояс
Потрясающая серия Капризова: он забивает уже пять матчей подряд
Аслан Карацев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича
«Уфа» принимает «Сочи» в чемпионате России (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь