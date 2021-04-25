«Спартаку» и ЦСКА надо оправдаться за провал: анонс главного дерби страны
«Спартак» и ЦСКА сойдутся в самом важном дерби страны в рамках 27-го тура Российской
«Спартак» и ЦСКА сойдутся в самом важном дерби страны в рамках 27-го тура Российской
Конец апреля сложился и для «Спартака», и для ЦСКА не просто неудачно, а даже провально, что очень некстати для обеих команд на самой финишной прямой нынешнего сезона.
Мы сыграли очень плохо. Каждый. Нас словно не было на поле с первой секунды, с самого начала игры. Было слишком мало агрессии. На этой неделе мы сделали все, чтобы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Но возникло ощущение, что все мысли были только о ЦСКА.
Армейцы же к дерби также подойдут, имея за спиной два обидных поражения: в течение четырех дней команда Ивицы Олича уступила «Сочи» и все тому же «Локомотиву» в полуфинале Кубка России. Потому и тем, и другим есть что доказать, и грядущий сверх принципиальный матч — отличная для того возможность.
«Надо использовать те шансы, которые у нас есть, работать в этом направлении. Нужны концентрация и желание забивать. У нас сейчас не так много времени, поэтому надо усиленно готовиться к дерби. У нас сейчас очень мало игроков, поэтому каждый, кто будет готов к “Спартаку”, важен», — говорил наставник ЦСКА.
Замечание Олича о кадровых проблемах
«Дерби со “Спартаком” — это вещь в себе. Уже сколько было примеров, когда фавориты оказывались биты. И наоборот. Жаль только, что большое количество игроков у нас отсутствует
Очень некстати для
«Спартак» же в плане кадров находится в более выигрышном положении. У
Встреча на «Открытие Банк Арене» априори будет крайне интересной, но особое внимание будет обращено и конкретно на тренерскую дуэль. Ивица Олич пока только лишь привыкает к самостоятельной работе тренером клуба, которому он отдал не один год своей интересной карьеры, и
Естественно, для Олича грядущее дерби станет крайне принципиальным. Возможно, даже куда принципиальнее, чем для некоторых действующих игроков ЦСКА. Хорват, будучи футболистом
Что касается Тедеско, то для немецкого специалиста победа над армейцами также очень важна.
Вопрос судейства в преддверии дерби всея Руси всегда был острым и обсуждаемым, а на фоне последних многочисленных скандалов становится лишь актуальнее. Выбор у судейского комитета РФС на матч в Тушине был небольшой, а главными претендентами на центральный матч тура назывались Владислав Безбородов и Сергей Иванов, но доверили встречу в итоге Павлу Кукуяну.
39-летний арбитр из Сочи начал работать на матчах
С участием
Помощниками сочинского рефери станут Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов, его видеоассистентом назначен Сергей Карасев, который будет работать с Игорем Демешко. Резервный судья — Владимир Москалев, инспектор встречи — Александр Колобаев.
В интервью «Газете.Ru» бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач, который принял участие в легендарном матче 2008 года, когда
«Желаю удачи “Спартаку” и очень хочу, чтобы он завтра победил, потому что болельщики этого заслуживают. Буду следить за ситуацией, сразу после нашего матча полезу в интернет, чтобы узнать, как дела у “Спартака”. Крал хорошо выглядит, он очень быстрый и мобильный — жалко, что не забивает. Но у него всегда очень хороший настрой и твердый характер. Надеюсь, что “Спартак” прервет неудачную серию и все будет хорошо», — сказал Ковач.
Прошедший бок о бок с Оличем не через одно дерби Ролан Гусев в беседе с «Газетой.Ru» о своем бывшем одноклубнике высказался сдержанно.
Дерби всегда проходит непредсказуемо, в какой бы форме ни были футболисты и на каких бы местах ни находились команды. Футболисты это прекрасно понимают, поэтому все может произойти. Злые будут и те и другие. Но хорошая команда два раза подряд не проигрывает. Не знаю, готов Олич к этому дерби или нет. Сейчас, мне кажется, рано делать
какие-товыводы, все покажет время. Но пока лично я ничего нового в игре ЦСКА, при всем уважении к Ивице, не увидел.
Семен Андреев