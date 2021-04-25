«Спартаку» и ЦСКА надо оправдаться за провал: анонс главного дерби страны

Общее положение команд

Конец апреля сложился и для «Спартака», и для ЦСКА не просто неудачно, а даже провально, что очень некстати для обеих команд на самой финишной прямой нынешнего сезона.

Красно-белые, которые еще пару недель назад являлись реальными конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионство, формально растеряли свои шансы, уступив сначала «Локомотиву», а затем «Уфе». И если на поражение в Черкизове особого внимания никто не обращал (ведь, во-первых, команда Доменико Тедеско действовала остро и агрессивно, просто не реализовав свои моменты, а во-вторых, все затмили произошедшие вне поля скандалы), то фиаско в матче с уфимцами оказалось за гранью.

0:3 у себя дома в свой день рождения от аутсайдера РПЛ иначе как не имеющим оправдания провалом назвать нельзя.

Мы сыграли очень плохо. Каждый. Нас словно не было на поле с первой секунды, с самого начала игры. Было слишком мало агрессии. На этой неделе мы сделали все, чтобы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Но возникло ощущение, что все мысли были только о ЦСКА. Доменико Тедеско главный тренер «Спартака»

Армейцы же к дерби также подойдут, имея за спиной два обидных поражения: в течение четырех дней команда Ивицы Олича уступила «Сочи» и все тому же «Локомотиву» в полуфинале Кубка России. Потому и тем, и другим есть что доказать, и грядущий сверх принципиальный матч — отличная для того возможность.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско | Источник: РИА "Новости"

«Надо использовать те шансы, которые у нас есть, работать в этом направлении. Нужны концентрация и желание забивать. У нас сейчас не так много времени, поэтому надо усиленно готовиться к дерби. У нас сейчас очень мало игроков, поэтому каждый, кто будет готов к “Спартаку”, важен», — говорил наставник ЦСКА.

«Спартак» лишен главного защитника, ЦСКА — почти всей основы

Замечание Олича о кадровых проблемах красно-синих справедливо. Если в Сочи ЦСКА еще имел возможность произвести максимально возможные пять замен, то уже в кубковой встрече с «Локо» таких ресурсов у армейцев не было.

«Дерби со “Спартаком” — это вещь в себе. Уже сколько было примеров, когда фавориты оказывались биты. И наоборот. Жаль только, что большое количество игроков у нас отсутствует из-за травм, но что поделаешь», — говорил генеральный директор клуба Роман Бабаев в интервью «Известиям».

Действительно, ЦСКА в последних матчах был вынужден справляться сразу без восьми футболистов, среди которых в том числе и Вадим Карпов, Константин Кучаев, а также Эмиль Бохинен и Марио Фернандес. Все они находятся в лазарете, и, вероятно, дерби также пропустят.

Очень некстати для красно-синих последовала и дисквалификация Арнора Сигурдссона, для которого полученная в Сочи желтая карточка стала четвертой в сезоне. Армейцы попытались опротестовать этот «горчичник», но Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оставил наказание в силе.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев | Источник: РИА "Новости"

«Спартак» же в плане кадров находится в более выигрышном положении. У красно-белых свои дисквалификации уже отбыли Лукас Айртон, Георгий Джикия и Александр Соболев, а также лишних желтых карточек в предыдущем матче с «Уфой» избежали Алекс Крал с Романом Зобниным. По сути к дерби банда Тедеско подойдет в оптимальном составе. Исключение — отсутствие главного защитника «Спартака» Самуэля Жиго, который был удален в матче с «Уфой».

«Спартак» больше года не может обыграть ЦСКА

Встреча на «Открытие Банк Арене» априори будет крайне интересной, но особое внимание будет обращено и конкретно на тренерскую дуэль. Ивица Олич пока только лишь привыкает к самостоятельной работе тренером клуба, которому он отдал не один год своей интересной карьеры, и каких-либо выводов о хорватском специалисте пока сделать нельзя. Если что и можно отметить, так это то, что приход Олича дал армейцам новый импульс, который был упущен при Викторе Гончаренко. В том же матче с «Локомотивом», несмотря на 0:3 на табло, красно-синие продемонстрировали хорошую игру, однако серьезные проблемы в обороне никуда не делись.

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич | Источник: РИА "Новости"

Естественно, для Олича грядущее дерби станет крайне принципиальным. Возможно, даже куда принципиальнее, чем для некоторых действующих игроков ЦСКА. Хорват, будучи футболистом красно-синих, застал ту самую серию, в которой «Спартак» никак не мог одержать победу над своим главным соперником, и об этом Олич наверняка помнит.

Что касается Тедеско, то для немецкого специалиста победа над армейцами также очень важна. Во-первых, его команда все еще борется не только за еврокубки, но и за место в Лиге чемпионов, и красно-белых в дерби устроят лишь три очка. Не меньше. Во-вторых, у Тедеско свои счеты с ЦСКА. Под руководством немца «Спартак» провел три матча против красно-синих, в которых одержал только одну победу — в четвертьфинале Кубка еще в марте 2020 года. После этого же спартаковцы потерпели два болезненных поражения. Учитывая тот факт, что Тедеско решил покинуть «Спартак» по окончании сезона, то тренер может преподнести фанатам красно-белых приятный подарок на прощание, одержав победу в дерби.

А судьи кто?

Вопрос судейства в преддверии дерби всея Руси всегда был острым и обсуждаемым, а на фоне последних многочисленных скандалов становится лишь актуальнее. Выбор у судейского комитета РФС на матч в Тушине был небольшой, а главными претендентами на центральный матч тура назывались Владислав Безбородов и Сергей Иванов, но доверили встречу в итоге Павлу Кукуяну.

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39-летний арбитр из Сочи начал работать на матчах Премьер-лиги сравнительно недавно — его первая игра в качестве главного рефери датирована августом 2017 года. Дерби «Спартак» — ЦСКА станет для Кукуяна лишь 39-м.

С участием красно-белых арбитр обслужил семь матчей, в которых спартаковцы четыре раза победили и трижды сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения. Армейцы же при судействе Кукуяна одержали три победы в пяти матчах при одной ничьей и поражении.

Помощниками сочинского рефери станут Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов, его видеоассистентом назначен Сергей Карасев, который будет работать с Игорем Демешко. Резервный судья — Владимир Москалев, инспектор встречи — Александр Колобаев.

Что говорят эксперты

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 27, 25.04.2021, 16:30 Спартак - ЦСКА -

В интервью «Газете.Ru» бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач, который принял участие в легендарном матче 2008 года, когда красно-белые прервали серию без побед над ЦСКА, признался, что посмотреть дерби не сможет — у чешского специалиста в это время будет матч его «Опавы» с пражской «Спартой». Но удачи «Спартаку» он пожелал и выразил надежду на то, что его соотечественник Алекс Крал поможет команде одержать победу.

«Желаю удачи “Спартаку” и очень хочу, чтобы он завтра победил, потому что болельщики этого заслуживают. Буду следить за ситуацией, сразу после нашего матча полезу в интернет, чтобы узнать, как дела у “Спартака”. Крал хорошо выглядит, он очень быстрый и мобильный — жалко, что не забивает. Но у него всегда очень хороший настрой и твердый характер. Надеюсь, что “Спартак” прервет неудачную серию и все будет хорошо», — сказал Ковач.

Прошедший бок о бок с Оличем не через одно дерби Ролан Гусев в беседе с «Газетой.Ru» о своем бывшем одноклубнике высказался сдержанно.

Дерби всегда проходит непредсказуемо, в какой бы форме ни были футболисты и на каких бы местах ни находились команды. Футболисты это прекрасно понимают, поэтому все может произойти. Злые будут и те и другие. Но хорошая команда два раза подряд не проигрывает. Не знаю, готов Олич к этому дерби или нет. Сейчас, мне кажется, рано делать какие-то выводы, все покажет время. Но пока лично я ничего нового в игре ЦСКА, при всем уважении к Ивице, не увидел. Ролан Гусев экс-футболист ЦСКА