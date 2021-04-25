Массовая драка между фанатами «Спартака» и ЦСКА произошла на юго-востоке Москвы

«В районе Орехо-Зуевского проезда в ночь на воскресенье произошла массовая драка более 150 фанатов “Спартака” и ЦСКА. В драке участвовали несколько крупных фанатских объединений обеих сторон. Информация о задержанных не поступала, есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

25 апреля пройдет столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Матч состоится в 16:30 мск на стадионе «Открытие Арена». Охрану общественного порядка во время матча будут обеспечивать около 840 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 730 военнослужащих Росгвардии, а также более 730 полицейских и бойцов ОМОН. Всего для охраны порядка будет задействован наряд численностью 2 300 человек.