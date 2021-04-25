Массовая драка между фанатами «Спартака» и ЦСКА произошла на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Порядка 150 фанатов футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА устроили массовую драку в районе
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Порядка 150 фанатов футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА устроили массовую драку в районе
«В районе
25 апреля пройдет столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Матч состоится в 16:30 мск на стадионе «Открытие Арена». Охрану общественного порядка во время матча будут обеспечивать около 840 сотрудников