Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Монпелье
11
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа
Сочи
12
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Бернли
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Беневенто
Удинезе
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Уэска
Хетафе
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Ним
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Дижон
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:05
Анже
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия М
Арминия
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:00
Астон Вилла
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
7«Авангард» вернулся к армейцам
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» — «Сочи»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Сочи» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Уфа»: Чернов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.

Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Плиев, Голубев, Урунов, Бизоза, Милетич, Сысуев, Жамалетдинов.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Руденко.

Запасные: Адамов, Маргасов, Пруцев, Колмаков, Барсов, Варданян.

«Уфа» в 26 матчах набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (43) — на седьмом месте.

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
Новая злоба. В 90-е между «Спартаком» и ЦСКА не было ненависти
«Ювентус» разгромит команду Кокорина: Топ-5 ставок выходных
Русская девушка-боец доминирует в UFC. Шевченко защитила пояс
Потрясающая серия Капризова: он забивает уже пять матчей подряд
Аслан Карацев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь