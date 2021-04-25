«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч 27-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 27-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 27-го тура Российской
Встреча пройдёт на стадионе «Спартака» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Джикия, Гапонов, Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Литвинов, Умяров, Хендрикс, Бакаев, Маркитесов, Понсе.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Ахметов, Эджуке, Дзагоев, Влашич, Рондон.
Запасные: Помазун, Фукс, Чалов, Тикнизян, Шкурин.
Московский «Спартак» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской