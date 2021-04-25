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17:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Отыгрались с 0:2, но пропустили на 91-й с пенальти! Жестокое разочарование «Уфы»

Увлекательный матч с пятью голами, двумя удалениями и драматичной развязкой.

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Источник: ПФК «Сочи»

«Уфа» и «Сочи» выдали задорный и увлекательный матч — с «камбэком», двумя удалениями и пенальти на 90-й минуте. В этой безумной перестрелке больше повезло сочинцам.

Ещё недавно встреча этих двух команд не таила бы, по сути, никакой интриги. «Уфа» наравне с многострадальным «Тамбовом» находилась в подвале турнирной таблицы (по 14 и 13 очков соответственно) и считалась одним из главных претендентов на вылет. Не помог даже опытный Рашид Рахимов. Выправить ситуацию удалось Алексею Стукалову — молодому тренеру, ранее в РПЛ никогда не работавшему. До прихода в «Уфу» он практиковал в клубах ПФЛ и ФНЛ.

Под руководством Стукалова «Уфа» обыграла «Ахмат» и, что ещё более удивительно, «Спартак». В гостях, в день рождения красно-белых! Вот и в игре против «Сочи» уфимцы явно рассчитывали на очки.

Но матч начался для них обескураживающе — уже к 14-й минуте «Сочи» вёл в счёте 2:0. Сначала забил арендованный у «Зенита» Прохин с передачи Нобоа.

Затем отличился Антон Заболотный — он грамотно сориентировался в чужой штрафной и протолкнул мяч между ног вратарю «Уфы».

«Уфе» удался впечатляющий «камбэк». Первый мяч отыграл Вячеслав Кротов после красивой комбинации ударом головой. Ещё и соперник помог — защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов умудрился получить две жёлтые карточки в первом тайме.

А затем сработала замена Стукалова — на 78-й минуте, едва выскочив на поле, забил Тимур Жамалетдинов.

Казалось, что «Уфа» вот-вот дожмёт «Сочи», но гости выстояли в меньшинстве, а в уравнявшихся составах вырвали победу! На 90-й минуте решающий гол с пенальти забил Кристиан Нобоа. Опытнейшему защитнику Йокичу игра рукой стоила удаления, а его команде — одиннадцатиметрового. Вообще Нобоа феноменально проводит этот сезон: на счету эквадорца уже 10 мячей и семь результативных передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уфа», кстати, нанесла больше ударов (22−14), больше владела мячом (66%-34%), но проиграла. Жестокое разочарование. Изнурительная борьба за выживание для неё продолжается. А вот «Сочи» всё ближе к еврокубкам: он уже обогнал ЦСКА в турнирной таблице, а до «Спартака», занимающего третье место, всего одно очко.

Николай Егорычев

Уфа
2:3
Первый тайм: 1:2
Сочи
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