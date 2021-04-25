«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 52-й минуте забил Джордан Ларссон.
На 37-й минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Для принятия решения главному арбитру встречи Павлу Кукуяну понадобилась помощь системы видеоассистента рефери (VAR). Ахметов в текущем сезоне получил вторую прямую красную карточку, в прошлый раз он был удален 17 марта в матче против
«Спартак» за три тура до конца чемпионата сохраняет теоретические шансы на чемпионство, лидирующий «Зенит» имеет в активе 58 очков. Армейцы потеряли шансы догнать «Зенит» после субботней победы команды из
В следующем туре «Спартак» 3 мая в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», ЦСКА 1 мая примет «Уфу».