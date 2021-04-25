«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

На 37-й минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Для принятия решения главному арбитру встречи Павлу Кукуяну понадобилась помощь системы видеоассистента рефери (VAR). Ахметов в текущем сезоне получил вторую прямую красную карточку, в прошлый раз он был удален 17 марта в матче против санкт-петербургского «Зенита» (2:3), тогда главный судья также воспользовался помощью VAR.