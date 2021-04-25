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18:39 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч на 52-й минуте забил Джордан Ларссон.

На 37-й минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Для принятия решения главному арбитру встречи Павлу Кукуяну понадобилась помощь системы видеоассистента рефери (VAR). Ахметов в текущем сезоне получил вторую прямую красную карточку, в прошлый раз он был удален 17 марта в матче против санкт-петербургского «Зенита» (2:3), тогда главный судья также воспользовался помощью VAR.

В турнирной таблице «Спартак» занимает третье место, набрав 50 очков, ЦСКА с 46 очками идет шестым.

«Спартак» за три тура до конца чемпионата сохраняет теоретические шансы на чемпионство, лидирующий «Зенит» имеет в активе 58 очков. Армейцы потеряли шансы догнать «Зенит» после субботней победы команды из Санкт-Петербурга над волгоградским «Ротором» (6:0). «Спартак» и ЦСКА сохраняют шансы занять второе место, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов в следующем сезоне, идущий вторым московский «Локомотив» набрал 52 очка.

В следующем туре «Спартак» 3 мая в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», ЦСКА 1 мая примет «Уфу».

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Первый тайм: 0:0
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