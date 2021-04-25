«Ростов» обыграл «Арсенал» и прервал трехматчевую проигрышную серию в чемпионате России

Гол на 74-й минуте с пенальти забил Дмитрий Полоз, отличившийся впервые с 16-го тура, в котором в матче против московского «Динамо» (4:1) оформил
Тульский клуб потерпел десятое поражение подряд в гостевых матчах в чемпионате страны. Последний раз «Арсенал» набирал очки в гостевой встрече 3 октября в 10-м туре РПЛ, сыграв вничью со счетом 1:1 с «Тамбовом». «Ростов» прервал трехматчевую серию поражений.
Ростовский клуб набрал 40 очков и занимает девятое место в турнирной таблице, «Арсенал» с 23 очками находится на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей. В следующем туре «Ростов» 2 мая дома сыграет с «Тамбовом», «Арсенал» днем позднее встретится в домашнем матче против московского «Спартака».