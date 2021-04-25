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19:32 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» обыграл «Арсенал» и прервал трехматчевую проигрышную серию в чемпионате России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. «Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Гол на 74-й минуте с пенальти забил Дмитрий Полоз, отличившийся впервые с 16-го тура, в котором в матче против московского «Динамо» (4:1) оформил хет-трик. На 50-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр матча Владислав Безбородов показал прямую красную карточку защитнику тульской команды Тарасу Бурлаку за лишение явной возможности забить гол. На 89-й минуте футболист «Арсенала» Роберт Бауэр не реализовал 11-метровый.

Тульский клуб потерпел десятое поражение подряд в гостевых матчах в чемпионате страны. Последний раз «Арсенал» набирал очки в гостевой встрече 3 октября в 10-м туре РПЛ, сыграв вничью со счетом 1:1 с «Тамбовом». «Ростов» прервал трехматчевую серию поражений.

Ростовский клуб набрал 40 очков и занимает девятое место в турнирной таблице, «Арсенал» с 23 очками находится на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей. В следующем туре «Ростов» 2 мая дома сыграет с «Тамбовом», «Арсенал» днем позднее встретится в домашнем матче против московского «Спартака».

Ростов
1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
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