«Ростов» обыграл «Арсенал» и прервал трехматчевую проигрышную серию в чемпионате России

Гол на 74-й минуте с пенальти забил Дмитрий Полоз, отличившийся впервые с 16-го тура, в котором в матче против московского «Динамо» (4:1) оформил хет-трик. На 50-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр матча Владислав Безбородов показал прямую красную карточку защитнику тульской команды Тарасу Бурлаку за лишение явной возможности забить гол. На 89-й минуте футболист «Арсенала» Роберт Бауэр не реализовал 11-метровый.

Тульский клуб потерпел десятое поражение подряд в гостевых матчах в чемпионате страны. Последний раз «Арсенал» набирал очки в гостевой встрече 3 октября в 10-м туре РПЛ, сыграв вничью со счетом 1:1 с «Тамбовом». «Ростов» прервал трехматчевую серию поражений.