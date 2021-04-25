Ларссон унесся от Васина как от пешехода и принес «Спартаку» победу в дерби. ЦСКА почти час играл в меньшинстве

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К дерби «Спартак» и ЦСКА подходили с необычными исходными. Красно-белые в случае потери очков официально лишались бы шансов на чемпионство. Сложность была в том, что Тедеско не мог рассчитывать на двух центральных защитников — Жиго получил красную с «Уфой», Маслов — повреждение буквально перед началом игры. В основе вышли молодой Гапонов и Илья Кутепов.

ЦСКА, как и «Спартак», потерпел поражение в двух предыдущих матчах — проиграл «Сочи» и вылетел от «Локо» из Кубка России. У Олича кадровых проблем было еще больше — матч из-за травм пропускали Магнуссон, Карпов, Фернандес, Набабкин, Бохинен, Кучаев и Зайнутдинов. Пришлось снова ставить Марадишвили на фланг, а в центре поля делать ставку на связку Обляков — Ахметов, которая не лучшим образом показала себя в Кубке с «Локомотивом».

Команды очень резво начали тайм — уже на 3-й минуте Соболев после скидки Ларссона наносил удар, но не попал в створ. «Спартак» больше владел мячом и старался нагружать зону Марадишвили и оттуда переводить мяч на противоположный фланг на Мозеса. На 19-й минуте нигериец два раза опасно пробивал по воротам, но каждый раз армейцы блокировали удары.

Но ключевой эпизод тайма произошел на 35-й минуте. Арбитр Павел Кукуян дал прямую красную карточку Ильзату Ахметову, который жестко пошел в стык на фланге с Соболевым.

Интересно, что за несколько секунд до этого мяч попал в руку защитнику «Спартака» Айртону. Бывший судья, автор телеграм-канала «Але, рэф!» и эксперт Spot24 Илья Обломов прокомментировал эпизод:

«Что касается руки Айртона, нарушения нет. Рука внизу. Не увеличивает площадь тела. «Очень сложный и спорный эпизод, я бы дал желтую Ахметову. Игрок ЦСКА был первым на мяче, по сути, инициатор контакта — Соболев. Еще важно, что обе ноги находятся на весу, это значит, что шансов получить травму очень мало. Другое дело, если бы у Соболева в борьбе была опорная нога. Понятно, что там прямые шипы в отборе у Ахметова, но здесь нет фазы полета, нет намеренности нарушить правила. Не знаю, почему такое решение принял Кукуян, который всегда дает бороться. Это немного удивительно».

Спустя две минуты для ЦСКА все чуть не стало совсем страшно — Акинфеев отразил прострел Соболева, но столкнулся с коленом Виктора Васина. Несколько минут вратарь гостей лежал на газоне, но все же поднялся.

В самом начале второго тайма у «Спартака» был прекрасный шанс открыть счет — Мозес раскачал на фланге Щенникова и сделал подачу в штрафную.

Соболев продавил Марадишвили и нанес удар головой в упор, но Акинфеев вовремя сместился в угол и забрал мяч. На 50-й минуте ЦСКА впервые за тайм вышел на чужую половину поля и сразу же за это поплатился — Ларссон после длинного паса на рывке ушел от Васина, сместился в центр и из-под Виктора пробил в ближний. На этот раз Акинфеев не спас.

Но оставшийся в меньшинстве ЦСКА чуть было не ответил на это двумя голами после контратак. Сперва Рондон перевисел в воздухе оппонента, но немного не попал в дальний, а чуть позже Влашич с Дзагоевым не разобрались, кто будет бить по мячу с 11-метровой отметки.