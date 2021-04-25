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19:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Федун: Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локо». «Спартак» не заслужил чемпионство в этом году

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его команда не заслужила чемпионства в нынешнем сезоне.

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«Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто кроме «Зенита» не заслужил. Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом», — сказал Федун.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. «Зенит» лидирует с 58 очками, «Локомотив» идет на 2-й строчке с 52 очками.

(Максим Алланазаров).

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