Леонид Федун: Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локо». «Спартак» не заслужил чемпионство в этом году
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его команда не заслужила чемпионства в нынешнем сезоне.
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его команда не заслужила чемпионства в нынешнем сезоне.
«Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто кроме «Зенита» не заслужил. Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом», — сказал Федун.
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. «Зенит» лидирует с 58 очками, «Локомотив» идет на 2-й строчке с 52 очками.
(Максим Алланазаров).