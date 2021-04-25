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19:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ахметов — о красной карточке в матче со «Спартаком»: Я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после поражения от «Спартака» (0:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о своем удалении.

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Источник: Спорт-Экспресс

23-летний Ахметов получил красную карточку за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве на 37-й минуте встречи.

— Контакт был. Игра в мяч была. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?

— Ты считаешь, что не было удаления?

— Нет, конечно.

— Судья как-то объяснил свое решение?

— Никак не объяснил.

— Команда отнеслась с пониманием?

— Не буду на такие вопросы отвечать, — сказал Ахметов.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Севастиан Терлецкий).

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1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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