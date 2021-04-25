Ахметов — о красной карточке в матче со «Спартаком»: Я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?

Футбол, Премьер-лига, Тур 2725.04.2021, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Банк Арена, 11974 зрителя
|Доменико Тедеско
|Ивица Олич
|98
|Александр Максименко
88′
|35
|Игорь Акинфеев
|14
|Георгий Джикия
|22
|Константин Марадишвили
64′
|29
|Илья Кутепов
|42
|Георгий Щенников
|8
|Виктор Мозес
90+3′
|5
|Виктор Васин
|33
|Алекс Крал
|78
|Игорь Дивеев
|47
|Роман Зобнин
|7
|Ильзат Ахметов
37′
|11
|Джордан Ларссон
|8
|Никола Влашич
|56
|Илья Гапонов
90′
|98
|Иван Обляков
|68
|Руслан Литвинов
|10
|Алан Дзагоев
53′61′
|6
|Айртон
62′67′
|71
|Наяир Тикнизян
|54
|Наиль Умяров
90+4′
|11
|Чидера Эджуке
82′
|24
|Квинси Промес
90′
|99
|Илья Шкурин
|4
|Йоррит Хендрикс
|32
|Хосе Саломон Рондон
71′
|7
|Александр Соболев
77′
|9
|Федор Чалов
|19
|Эсекиэль Понсе
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)