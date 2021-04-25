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20:29 (мск), источник: Sport24

Бабаев обвинил главного судью матча «Спартак» — ЦСКА в непоследовательности

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова в первом тайме матча 27-го тура РПЛ со «Спартаком», в котором ЦСКА уступил со счетом 0:1.

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Источник: Sport24

Ахметов увидел перед собой прямую красную карточку на 37-й минуте игры после того, как главный судья встречи Павел Кукуян посчитал, что тот грубо нарушил правила на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Надо было удалить кого-нибудь еще, тогда было бы интереснее.

Дело же не в том, что судья трактовал эпизод именно так. Должна быть последовательность в действиях. Если Кукуян выбрал строгий тип судейства, почему он не дает желтую карточку Ларссону, когда тот на восьмой минуте матча локтем попадает в голову Щенникову?

Речь о последовательности, не более того. Большинство экспертов посчитали, что можно было бы обойтись желтой карточкой в моменте с Ахметовым.

Возмущаться и сниматься с чемпионата мы не собираемся. Просто расстраивает избирательный стиль судейства в одном и том же матче. Повторюсь, если арбитр выбрал жесткий стиль, то он должен быть строг во всех эпизодах, а не выборочно, — передает слова Бабаева корреспондент Sport24 Михаил Можаровский.

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1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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