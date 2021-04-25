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21:31 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл с минимальным счетом «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» обыграли в гостях со счетом 1:0 казанский «Рубин» в матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на «Ак Барс — Арене».

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Источник: РИА "Новости"

Гол на 17-й минуте забил нападающий краснодарского клуба Алексей Ионов. Грузинский футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия пропустил матч из-за травмы, полученной в игре 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).

«Краснодар» прервал свою четырехматчевую серию без побед (три поражения и одна ничья) и одержал первую победу под руководством Виктора Гончаренко, который возглавил команду 6 апреля. Победная серия «Рубина» составляла три матча. Казанцы обыгрывали своих соперников с одинаковым счетом 1:0.

Краснодарский клуб набрал 38 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, «Рубин» занимает четвертую строчку с 46 баллами.

В следующем туре команда под руководством Гончаренко сыграет 1 мая дома против «Сочи», «Рубин» в этот же день на домашней арене примет московское «Динамо».

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Рубин
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Первый тайм: 0:1
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