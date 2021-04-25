Кутепов получил сотрясение мозга в матче «Спартак» — ЦСКА
Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил сотрясение мозга средней тяжести по итогам матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).
Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил сотрясение мозга средней тяжести по итогам матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).
Об этом в беседе с «СЭ» сообщил директор департамента по связям с общественностью
«У Кутепова диагностировано сотрясения средней степени тяжести. Несколько дней покоя», — сказал Фетисов.
В текущем сезоне 27-летний Кутепов провел 15 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.