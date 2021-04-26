Предлагали втрое больше. Футболист из РПЛ объяснил свой отказ от переезда в Казахстан
Его одноклубником был Исламбек Куат.
Его одноклубником был Исламбек Куат.
Игрок футбольного клуба «Химки» Илья Кухарчук в интервью «Матч ТВ» объяснил, почему в свое время не захотел ехать в чемпионат Казахстана.
— В «Томи» Вы сидели почти без денег. Почему сказали, что команда стала родной?
— От своих слов не откажусь. Спортивный директор Кудряшов и тренер Баскаков собрали ребят, которые бились друг за друга на поле и вне игр тоже были вместе — на культурных и восстановительных мероприятиях. Денег не было, но мы держались. Друг за друга. Атмосфера на стадионе, жители города — во всех планах там было супер.
— Почему после томского безденежья выбрали не самое выгодное предложение? В Казахстане предлагали втрое больше, чем в «Химках».
— Я не хотел гнаться за деньгами, потому что очень долго шел к своей цели — вернуться в
Напомним, что за подмосковный клуб выступал полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, который зимой после шести игр в РПЛ покинул «Химки». В марте он подписал контракт с «Астаной».