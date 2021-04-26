«Интересный игрок». Скаут из Италии прокомментировал трансфер Зайнутдинова в «Аталанту»

Футбольный скаут Алекс Великих, сотрудничающий со многими клубами итальянской Серии А, прокомментировал корреспонденту Vesti.kz, насколько реален интерес «Аталанты» к полузащитнику сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову.

Команда ЦСКА

«Да, информация по интересу “Аталанты” к Зайнутдинову внутри Италии действительно проходила. Но в силу разных трансферных ситуаций не могу поделиться имеющейся информацией. Отмечу, что игрок интересный», — заявил Великих.

Добавим, что информацию об интересе одного из лидеров Серии А к Зайнутдинову подтвердил агент игрока Евгений Новиков. Вероятно, казахстанец рассматривается как замена немецкому латералю Робину Госенсу, который близок к уходу из «Аталанты» в летнее трансферное окно.

При этом спортивный юрист Михаил Прокопец, сопровождавший трансфер Зайнутдинова в ЦСКА, выяснил, что в Италии игрока уже ждет российский полузащитник Алексей Миранчук. По заявлению инсайдера Андрея Панкова, примерная цена трансфера Зайнутдинова около семи-десяти миллионов евро.