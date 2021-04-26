Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
25.04
Атлетик
Атлетико
21
Футбол. Зарубежный
25.04
Лион
Лилль
23
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» Николича выбил ЦСКА Олича из Кубка
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
13:50 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Химками»

ТАСС, 26 апреля. Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Наверх

Встреча прошла 24 апреля и завершилась победой «Химок» со счетом 1:0. На матче работала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.

«В рамках установленной процедуры мы официально обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом “Химки”, которые произошли в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах, — сказал генеральный директор “Динамо” Павел Пивоваров. — Приложили видео, на которых зафиксированы очевидные, на наш взгляд, нарушения правил. В обоих случаях это фолы на Николае Комличенко, за которые главный арбитр должен был назначать пенальти».

«У нас вызывает вопросы то, что арбитр Евгений Кукуляк никак на отреагировал на фолы, хотя хорошо видел моменты, находился в удобной позиции. Неясно также, почему в эти ситуации не вмешался работавший на матче VAR», — добавил он.

«Динамо» набрало 46 очков и за три тура до финиша чемпионата занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые 1 мая сыграют на выезде с казанским «Рубином».

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Самый побеждающий вратарь НХЛ Василевский - кандидат на приз MVP
«Рейнджерс» обыграли «Баффало». Панарин и Бучневич набрали очки
Надаль сместил Медведева со второй строчки мирового рейтинга
Первая ракетка России поднялась на одну позицию в рейтинге WTA
Названы первые члены Зала славы АПЛ
Футболист из РПЛ объяснил свой отказ от переезда в Казахстан
Аутсайдер одержал самую крупную выездную победу в АПЛ за 56 лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь