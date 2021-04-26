«Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Химками»
ТАСС, 26 апреля. Московское «Динамо» обратилось в
ТАСС, 26 апреля. Московское «Динамо» обратилось в
Встреча прошла 24 апреля и завершилась победой «Химок» со счетом 1:0. На матче работала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.
«В рамках установленной процедуры мы официально обратились в
«У нас вызывает вопросы то, что арбитр Евгений Кукуляк никак на отреагировал на фолы, хотя хорошо видел моменты, находился в удобной позиции. Неясно также, почему в эти ситуации не вмешался работавший на матче VAR», — добавил он.
«Динамо» набрало 46 очков и за три тура до финиша чемпионата занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче