«Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с «Химками»

Встреча прошла 24 апреля и завершилась победой «Химок» со счетом 1:0. На матче работала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.

«В рамках установленной процедуры мы официально обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом “Химки”, которые произошли в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах, — сказал генеральный директор “Динамо” Павел Пивоваров. — Приложили видео, на которых зафиксированы очевидные, на наш взгляд, нарушения правил. В обоих случаях это фолы на Николае Комличенко, за которые главный арбитр должен был назначать пенальти».

«У нас вызывает вопросы то, что арбитр Евгений Кукуляк никак на отреагировал на фолы, хотя хорошо видел моменты, находился в удобной позиции. Неясно также, почему в эти ситуации не вмешался работавший на матче VAR», — добавил он.