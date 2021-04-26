Гендиректор «Рубина» — о целях на сезон: Команда хочет в еврокубки

«У нас следующий соперник московское “Динамо” — это непростая и очень сильная команда. Потом у нас тульский “Арсенал”, который борется за выживание в премьер-лиге. Это тоже не самый простой соперник. А “Ротор” в последнем туре может выдать всякое. Если у них определится место в турнирной таблице, то они будут психологически разгружены. Поэтому они тоже могут выдать какую-то удивительную игру. В любом случае, мы настраиваемся только на победу», — сказал Сайманов «СЭ».