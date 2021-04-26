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14:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гендиректор «Рубина» — о целях на сезон: Команда хочет в еврокубки

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов после поражения от «Краснодара» (0:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ поделился мыслями об оставшихся матчах.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас следующий соперник московское “Динамо” — это непростая и очень сильная команда. Потом у нас тульский “Арсенал”, который борется за выживание в премьер-лиге. Это тоже не самый простой соперник. А “Ротор” в последнем туре может выдать всякое. Если у них определится место в турнирной таблице, то они будут психологически разгружены. Поэтому они тоже могут выдать какую-то удивительную игру. В любом случае, мы настраиваемся только на победу», — сказал Сайманов «СЭ».

Команда
Рубин

Сайманов также сказал, что цель на еврокубки с команды не снимается.

«Вы знаете, команда, естественно, хочет попасть в еврокубки. Мы хотим забраться максимально высоко в турнирной таблице. Неважно против кого мы играем, мы всегда настраиваемся только на победу. И так же мы готовились к “Краснодару”, но иногда сильное желание выиграть может сыграть злую шутку», — добавил Сайманов.

После 27-го тура, у «Рубина» прервалась серия из трех побед. «Рубин» занимает четвертое место в таблице (Артем Бухаев).

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