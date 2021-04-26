«Локомотив» может лишить «Спартак» не только ЛЧ, но и Лиги Европы. Подробный расклад на финише РПЛ в борьбе за еврокубки (+ прогноз)
7 команд и 5 еврокубковых мест (возможно, даже только 4).
7 команд и 5 еврокубковых мест (возможно, даже только 4).
С сезона-2021/22 квота российских клубов в еврокубках изменится. РПЛ получит 2 места в Лиге чемпионов, 1 место в Лиге Европы, 2 места в Лиге конференций (это новый турнир УЕФА, третий по значимости). Эти изменения связаны и с реформой УЕФА, и с тем, что в таблице коэффициентов Россия упала уже на 8-е место.
Еще одна важная деталь: теперь прямая путевка в Лигу Европы есть только у победителя Кубка России. В случае если Кубок берет команда, которая попадает в ЛЧ, то шанс сыграть в ЛЕ уходит третьему месту РПЛ.
От финала Кубка «Локо» — «Крылья» зависит, как будет выглядеть квота российских клубов в еврокубках в следующем сезоне.
Проще говоря, если «Локо» занимает второе место и одновременно с этим проигрывает в Кубке, то условный «Спартак», даже если станет третьим, попадет не в Лигу Европы, а в Лигу конференций.
Таблица РПЛ сейчас выглядит так:
Чтобы обеспечить золото, «Зениту» нужно набрать 4 очка в 3 последних турах. Учитывая, что одна из этих трех игр с «Тамбовом», то задачу решает фактически ничья с «Локо» или «Уфой». Прямо скажем: шансы, что «Зенит» не выполнит этот норматив — минимальны.
Если же вдруг «Зенит» возьмет очки только с «Тамбовом» и «Локомотив» сравняется, набрав 9 баллов, то при одинаковых позициях чемпионом станет команда Николича. Благодаря личным встречам — ничья в первом круге и гипотетическая победа во втором (они играют в ближайшем туре).
Вот все показатели при равном количестве очков у двух или нескольких команд. Тогда место в таблице определяется:
Теоретически шансы на титул остались еще и у «Спартака», но этот вариант слишком фантастический: надо чтобы «Зенит» проиграл все три матча (потому что даже одна ничья обеспечит питерцам место выше «Спартака» — по личным встречам), «Локомотив» должен проиграть хотя бы один раз, а сам «Спартак» при этом обязан взять все 9 баллов.
Прогноз: «Зенит» играет вничью с «Локо» и оформляет титул в матче с «Уфой».
«Спартак» на финише не сыграет ни с одной топ-командой: самый серьезный соперник — дерзкие «Химки», но им уже ничего не надо в таблице. Другой вопрос, что игра команды Тедеско не впечатляет: поражения от «Локо», провал с «Уфой» и натужная победа над ЦСКА, представляющим собой одну сплошную проблему и игравшем в меньшинстве внушительную часть времени.
У «Локомотива» из трех игр сразу две, где он точно не может считаться очевидным фаворитом. Это матч с «Зенитом», который мчится к чемпионству, и встреча с «Динамо», бьющимся за еврокубки. Дают надежду на успех 11 побед подряд в чемпионате и Кубке, глубокий состав (пока даже Миранчук сидит в запасе), вернувший кондиции и уверенность Смолов, перфомансы Пабло, Чорлуки и Гилерме у своих ворот.
Прогноз: «Локо» будет терять очки, но «Спартак» не воспользуется этим, оступившись с «Химками» или «Ахматом». ЛЧ уходит команде Николича.
«Динамо» сейчас не настолько стабильно, чтобы взять 7−9 очков в играх с конкурентами, поэтому им будет сложнее всего биться за
Самый простой календарь у «Рубина»: обыграв «Динамо», он почти наверняка добывает себе путевку в Европу. Правда, нужно учитывать, что, возможно, до конца сезона
Примерно равной сложности финиш у «Сочи» и ЦСКА. Но армейцы сейчас выглядят очень тускло — нет уверенности, что им помогут два домашних матча (у «Сочи», к слову, один).
Прогноз: «Рубин» набирает 6−7 очков и занимает 4-е место, «Сочи» с 4−5 баллами — 5-е, «Динамо» с 4−5 — 6-е, ЦСКА с 3−4 — 7-е.
Артем Терентьев