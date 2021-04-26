«Локомотив» может лишить «Спартак» не только ЛЧ, но и Лиги Европы. Подробный расклад на финише РПЛ в борьбе за еврокубки (+ прогноз)

С сезона-2021/22 квота российских клубов в еврокубках изменится. РПЛ получит 2 места в Лиге чемпионов, 1 место в Лиге Европы, 2 места в Лиге конференций (это новый турнир УЕФА, третий по значимости). Эти изменения связаны и с реформой УЕФА, и с тем, что в таблице коэффициентов Россия упала уже на 8-е место.

Еще одна важная деталь: теперь прямая путевка в Лигу Европы есть только у победителя Кубка России. В случае если Кубок берет команда, которая попадает в ЛЧ, то шанс сыграть в ЛЕ уходит третьему месту РПЛ.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов | Источник: РИА "Новости"

Футбол Кубок России 2020/2021 Финал, 12.05.2021, 0:00 Крылья Советов - Локомотив -

От финала Кубка «Локо» — «Крылья» зависит, как будет выглядеть квота российских клубов в еврокубках в следующем сезоне.

В случае победы «Крыльев»: 1-е место — группа ЛЧ, 2-е — квалификация ЛЧ, 3-е, 4-е — Лига конференций (новый турнир от УЕФА), победитель Кубка — группа ЛЕ

В случае победы «Локо» (и если команда попадет в ЛЧ): 1-е место — группа ЛЧ, 2-е — квалификация ЛЧ, 3-е — ЛЕ, 4-е и 5-е — Лига конференций

В случае победы «Локо» (и если команда НЕ попадет в ЛЧ): 1-е место — группа ЛЧ, 2-е — квалификация ЛЧ, победитель Кубка — группа ЛЕ, а в Лигу конференций попадают оставшиеся команды из топ-5 РПЛ (например, если «Локо» 3-й, то в ЛК — 4-е и 5-е места)

Проще говоря, если «Локо» занимает второе место и одновременно с этим проигрывает в Кубке, то условный «Спартак», даже если станет третьим, попадет не в Лигу Европы, а в Лигу конференций.

Таблица РПЛ сейчас выглядит так:

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COGTl1JJPQu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Матч ТВ (@matchtv_channel)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Борьба за чемпионство и прямую путевку в ЛЧ: шансов догнать «Зенит» почти нет

Календарь «Зенита» (58 очков): «Локомотив» (д), «Уфа» (г), «Тамбов» (г)

«Локомотив» (д), «Уфа» (г), «Тамбов» (г) Календарь «Локомотива» (52): «Зенит» (г), «Динамо» (д), «Урал» (д)

«Зенит» (г), «Динамо» (д), «Урал» (д) Календарь «Спартака» (50): «Арсенал» (г), «Химки» (д), «Ахмат» (г)

Чтобы обеспечить золото, «Зениту» нужно набрать 4 очка в 3 последних турах. Учитывая, что одна из этих трех игр с «Тамбовом», то задачу решает фактически ничья с «Локо» или «Уфой». Прямо скажем: шансы, что «Зенит» не выполнит этот норматив — минимальны.

Если же вдруг «Зенит» возьмет очки только с «Тамбовом» и «Локомотив» сравняется, набрав 9 баллов, то при одинаковых позициях чемпионом станет команда Николича. Благодаря личным встречам — ничья в первом круге и гипотетическая победа во втором (они играют в ближайшем туре).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак | Источник: РИА "Новости"

Вот все показатели при равном количестве очков у двух или нескольких команд. Тогда место в таблице определяется:

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

Теоретически шансы на титул остались еще и у «Спартака», но этот вариант слишком фантастический: надо чтобы «Зенит» проиграл все три матча (потому что даже одна ничья обеспечит питерцам место выше «Спартака» — по личным встречам), «Локомотив» должен проиграть хотя бы один раз, а сам «Спартак» при этом обязан взять все 9 баллов.

Прогноз: «Зенит» играет вничью с «Локо» и оформляет титул в матче с «Уфой».

Борьба за ЛЧ: У «Локо» гораздо сложнее график, чем у «Спартака», остальные — слишком далеко

Календарь «Локомотива» (52): «Зенит» (г), «Динамо» (д), «Урал» (д)

«Зенит» (г), «Динамо» (д), «Урал» (д) Календарь «Спартака» (50): «Арсенал» (г), «Химки» (д), «Ахмат» (г)

«Спартак» на финише не сыграет ни с одной топ-командой: самый серьезный соперник — дерзкие «Химки», но им уже ничего не надо в таблице. Другой вопрос, что игра команды Тедеско не впечатляет: поражения от «Локо», провал с «Уфой» и натужная победа над ЦСКА, представляющим собой одну сплошную проблему и игравшем в меньшинстве внушительную часть времени.

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон | Источник: РИА "Новости"

У «Локомотива» из трех игр сразу две, где он точно не может считаться очевидным фаворитом. Это матч с «Зенитом», который мчится к чемпионству, и встреча с «Динамо», бьющимся за еврокубки. Дают надежду на успех 11 побед подряд в чемпионате и Кубке, глубокий состав (пока даже Миранчук сидит в запасе), вернувший кондиции и уверенность Смолов, перфомансы Пабло, Чорлуки и Гилерме у своих ворот.

Прогноз: «Локо» будет терять очки, но «Спартак» не воспользуется этим, оступившись с «Химками» или «Ахматом». ЛЧ уходит команде Николича.

Борьба за еврокубки (на ЛЧ шансов минимум): самый сложный график у «Динамо» — многое решат очные матчи

Календарь «Рубина» (46): «Динамо» (д), «Арсенал» (г), «Ротор» (д)

«Динамо» (д), «Арсенал» (г), «Ротор» (д) Календарь «Сочи» (46): «Краснодар» (г), «Ротор» (д), «Химки» (г)

«Краснодар» (г), «Ротор» (д), «Химки» (г) Календарь ЦСКА (46): «Уфа» (д), «Краснодар» (д), «Динамо» (г)

«Уфа» (д), «Краснодар» (д), «Динамо» (г) Календарь «Динамо» (46): «Рубин» (г), «Локомотив» (г), ЦСКА (д)

«Динамо» сейчас не настолько стабильно, чтобы взять 7−9 очков в играх с конкурентами, поэтому им будет сложнее всего биться за четвертое-пятое места. Не говоря уже про третье.

Самый простой календарь у «Рубина»: обыграв «Динамо», он почти наверняка добывает себе путевку в Европу. Правда, нужно учитывать, что, возможно, до конца сезона из-за травмы не сыграет лучший игрок казанцев — Кварацхелия.

Футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия | Источник: РИА "Новости"

Примерно равной сложности финиш у «Сочи» и ЦСКА. Но армейцы сейчас выглядят очень тускло — нет уверенности, что им помогут два домашних матча (у «Сочи», к слову, один).

Прогноз: «Рубин» набирает 6−7 очков и занимает 4-е место, «Сочи» с 4−5 баллами — 5-е, «Динамо» с 4−5 — 6-е, ЦСКА с 3−4 — 7-е.