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19:55 (мск), источник: Sport24

Каррера — о московском дерби: Матч шел до первого гола, поэтому «Спартак» победил

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от московского дерби между красно-белыми и ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Игра состоялась 25 апреля в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

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— Я смотрел дерби после удаления игрока ЦСКА. Как всегда, дерби выдалось упорным, было много борьбы и единоборства. Матч шел до первого гола, поэтому «Спартак» победил, потому что забил этот гол.

— Важно ли красиво побеждать в дерби, как многие болельщики «Спартака» требуют?

— На этом этапе сезона важны только 3 очка. «Спартак» понимает это, — сказал Каррера в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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