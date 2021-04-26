Каррера — о московском дерби: Матч шел до первого гола, поэтому «Спартак» победил

Игра состоялась 25 апреля в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий «Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА

— Я смотрел дерби после удаления игрока ЦСКА. Как всегда, дерби выдалось упорным, было много борьбы и единоборства. Матч шел до первого гола, поэтому «Спартак» победил, потому что забил этот гол.

— Важно ли красиво побеждать в дерби, как многие болельщики «Спартака» требуют?