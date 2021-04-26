Каррера — о московском дерби: Матч шел до первого гола, поэтому «Спартак» победил
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от московского дерби между
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от московского дерби между
Игра состоялась 25 апреля в рамках 27-го тура российской
— Я смотрел дерби после удаления игрока ЦСКА. Как всегда, дерби выдалось упорным, было много борьбы и единоборства. Матч шел до первого гола, поэтому «Спартак» победил, потому что забил этот гол.
— Важно ли красиво побеждать в дерби, как многие болельщики «Спартака» требуют?
— На этом этапе сезона важны только 3 очка. «Спартак» понимает это, — сказал Каррера в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.