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22:42 (мск), источник: Sport24

«Страстный Тедеско и супергол Ларссона». «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча над ЦСКА в 27-м туре РПЛ. Встреча состоялась накануне и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Джордан Ларссон. Видео «Спартак» выложил на канале в YouTube.

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«Спартак» за три тура до конца сезона с 50 очками занимает 3-е место. ЦСКА с 46 очками расположился на 6-й позиции.

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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