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11:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Это слишком большие потери». Российский тренер отметил важность Зайнутдинова для ЦСКА

Сейчас казахстанец восстанавливается после травмы.

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 27-го тура российской премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА (1:0) и высказался об отсутствии полузащитника армейцев Бахтиера Зайнутдинова, сообщает Euro-football. ru.

Эту встречу казахстанец пропустил, так как продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне Зайнутдинов провел за ЦСКА 22 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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— Нет ощущения, что дерби получилось не таким ярким, как обычно, и по качеству игры было худшим за последние годы?

— К моему разочарованию, дерби получилось действительно самым слабым за последнее время. Я имею в виду накал на поле, драматургию и качество футбола. Оно оставляло желать лучшего с обеих сторон. Я разочарован тем, что мы ждем от этих команд более высокого уровня, а оказалось, что по качеству этот матч получился ниже, чем все другие в прошедшем туре.

— В чем причины этого?

— Они разные. С одной стороны, я разочарован результатом ЦСКА. «Армейцы» показали слабый уровень. Сказался недокомплект. Не было Фернандеса, Зайнутдинова, Магнуссона. Это слишком большие потери для сегодняшнего состава. Вторая причина в плане на игру. «Спартак» заставил армейцев защищаться сверхкомпактно, так плотно, что когда удавалось перехватить мяч, то выйти в атаку не получалось, потому что футболисты настолько близко располагались друг к другу, что они не могли найти варианты выхода. Они очень коротко играли, и сопернику удавались перехваты. Для ЦСКА это абсолютно не его игра. Тем более что «Спартак» на чужой половине поля играет хорошо. У них должно было быть много проблем в обороне, потому что отсутствие основных защитников сказывается на игре. Казалось бы, ЦСКА должен был использовать этот недостаток соперника, но ему не удавалось доставлять мяч в штрафную, играть на чужой половине поля.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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