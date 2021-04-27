«Это слишком большие потери». Российский тренер отметил важность Зайнутдинова для ЦСКА

— К моему разочарованию, дерби получилось действительно самым слабым за последнее время. Я имею в виду накал на поле, драматургию и качество футбола. Оно оставляло желать лучшего с обеих сторон. Я разочарован тем, что мы ждем от этих команд более высокого уровня, а оказалось, что по качеству этот матч получился ниже, чем все другие в прошедшем туре.

— Они разные. С одной стороны, я разочарован результатом ЦСКА. «Армейцы» показали слабый уровень. Сказался недокомплект. Не было Фернандеса, Зайнутдинова, Магнуссона. Это слишком большие потери для сегодняшнего состава. Вторая причина в плане на игру. «Спартак» заставил армейцев защищаться сверхкомпактно, так плотно, что когда удавалось перехватить мяч, то выйти в атаку не получалось, потому что футболисты настолько близко располагались друг к другу, что они не могли найти варианты выхода. Они очень коротко играли, и сопернику удавались перехваты. Для ЦСКА это абсолютно не его игра. Тем более что «Спартак» на чужой половине поля играет хорошо. У них должно было быть много проблем в обороне, потому что отсутствие основных защитников сказывается на игре. Казалось бы, ЦСКА должен был использовать этот недостаток соперника, но ему не удавалось доставлять мяч в штрафную, играть на чужой половине поля.