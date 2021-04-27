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11:17 (мск), источник: Матч ТВ

Юрий Семин: Мы берем иностранцев без опыта. Черевченко, Слуцкий, Семак работают лучше, чем кто-либо

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал обратить внимание на российских тренеров.

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Источник: РИА "Новости"

— Не называя фамилий… Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же. Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе. Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем.

— У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают — Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте им доверять, — сказал Семин в эфире программы «8−16» на канале «Матч Премьер».

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Напомним, Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года, его место занял серб Марко Николич.

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