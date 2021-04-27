Юрий Семин: Мы берем иностранцев без опыта. Черевченко, Слуцкий, Семак работают лучше, чем кто-либо
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал обратить внимание на российских тренеров.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал обратить внимание на российских тренеров.
— Не называя фамилий… Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же. Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе. Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем.
— У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают — Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем
Напомним, Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года, его место занял серб Марко Николич.