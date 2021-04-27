Травмы, грядущий вылет из РПЛ и туманное будущее. Почему не задалось у казахстанцев в «Роторе»

Поход трех опытных футболистов сборной Казахстана в российский чемпионат и, в частности, в «Ротор» пока можно назвать неудачным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как проблемы игроков и клуба складываются в один неприятный итог.

Надо сказать, что история со столь массовым отъездом наших футболистов, тем более в одну зарубежную команду, крайне нетипична, и рассчитывать изначально на то, что все трое заиграют, было наивно. Юрий Логвиненко должен был уехать из КПЛ гораздо раньше, но сделал это поздно (это отмечали даже его бывшие партнеры), пик прошел. Логвиненко качественный, но уже не лучший защитник в стране, анамнез травм игрока в последние годы лишь пополнялся. Безусловно, жаль, что Логвиненко так и не сыграл в РПЛ или в другой зарубежной лиге, но его карьера в «Роторе», по сути, закончилась, так и не начавшись.

Команда Ротор

Алексей Щеткин опять же пропустил значительный отрезок в «Роторе» из-за травм и только сейчас восстановился, сыграл с «Зенитом» 79 минут, но наверняка хотел бы забыть этот матч как страшный сон. Щеткин по своей стилистике подходящий форвард для РПЛ, но его нестабильность, особенно в играх повышенного давления и со статусными соперниками, проявляется практически всегда. Многие тренеры отмечали в нем именно этот недостаток, у игрока есть отличные данные, но нет наглости, которая присутствует у того же Абата Аймбетова. Показательно, что талантливый форвард Щеткин не заиграл у Станимира Стойлова ни в «Астане», ни в сборной, а, допустим, трудяга и лидер по характеру Танат Нусербаев был в его команде капитаном. В итоге сейчас у Щеткина два матча за «Ротор» и пока ни одного результативного действия.

Из этой тройки уверенно и органично вписался в «Ротор» и в лигу лишь Дмитрий Шомко. В его классе, собственно, никто не сомневался, но опять же — уехал поздновато, Шомко мог давно построить успешную карьеру в РПЛ. Бывший лидер «Астаны» сразу же вошел в основной состав «Ротора», провел четыре матча подряд, и его качественную игру отметили многие российские эксперты. Но Шомко, как и Логвиненко с Щеткиным, не удалось избежать травм. Конечно, каждая история индивидуальна, но в этих травмах, возможно, есть одна закономерность — игроки оставили свое здоровье на искусственных и порой просто ужасных полях в Казахстане, а теперь страдают. В лиге, где гораздо выше интенсивность, больше единоборств, больше давления, все «болячки» казахстанцев тут же дали о себе знать. Шомко пропустил уже четыре матча (все с лидерами сезона и все были проиграны), за это время клуб сменил главного тренера, а команда рухнула на 15-е место в лиге.

Сейчас у «Ротора» 18 очков, на два балла они отстают от «Уфы», которая занимает место в «стыках». Календарь у волгоградцев на оставшиеся три тура тяжелейший — «Ахмат» дома и выезды к «Сочи» и «Рубину», у той же «Уфы» график опять же непростой, но у них есть право на ошибку.