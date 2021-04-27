В «Химках» рассказали о переговорах со «Спартаком» по выкупу Мирзова

«Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со “Спартаком” не было. Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в “Химках”. В нашем клубе он и в сборную попал, а в “Спартаке” это будет сделать гораздо сложнее. “Химки” — это его клуб, где он является одним из лидеров и показывает себя на высшем уровне. Самому Резиуану у нас все нравится, все устраивает. Посмотрим за развитием ситуации дальше. Пока неизвестно, какие будут видения на Мирзова у будущего тренера “Спартака”, в этом основной вопрос», — сказал Терюшков «СЭ».