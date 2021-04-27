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12:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Химках» рассказали о переговорах со «Спартаком» по выкупу Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с полузащитником «Химок» Резиуаном Мирзовым.

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Источник: Спорт-Экспресс

Арендное соглашение игрока «Спартака» с подмосковным клубом истекает в конце текущего сезона.

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Команда
Химки

«Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со “Спартаком” не было. Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в “Химках”. В нашем клубе он и в сборную попал, а в “Спартаке” это будет сделать гораздо сложнее. “Химки” — это его клуб, где он является одним из лидеров и показывает себя на высшем уровне. Самому Резиуану у нас все нравится, все устраивает. Посмотрим за развитием ситуации дальше. Пока неизвестно, какие будут видения на Мирзова у будущего тренера “Спартака”, в этом основной вопрос», — сказал Терюшков «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний Мирзов принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу (Сергей Федоров).

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