Агент футболиста «Рубина» Кварацхелии провел переговоры с «Лидсом»

По информации портала, со стороны «Лидса» переговоры вел спортивный директор Виктор Орта.

Команда Рубин

Клуб обратил внимание на игрока после гола за сборную 28 марта в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против команды Испании (1:2).

Возможным препятствием к осуществлению трансфера может стать получение разрешения на работу в Великобритании — чтобы получить его, игроки, не имеющие гражданства одной из стран Евросоюза, обязаны провести не менее 30% матчей за национальную сборную в течение последних 24 месяцев.