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12:18 (мск), источник: ТАСС

Агент футболиста «Рубина» Кварацхелии провел переговоры с «Лидсом»

ТАСС, 27 апреля. Агент грузинского полузащитника футбольного клуба «Рубин» Хвичи Кварацхелии провел переговоры с английским «Лидсом» на предмет возможного трансфера игрока. Об этом сообщает портал Football Fan Cast.

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Источник: РИА "Новости"

По информации портала, со стороны «Лидса» переговоры вел спортивный директор Виктор Орта.

Команда
Рубин

Клуб обратил внимание на игрока после гола за сборную 28 марта в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против команды Испании (1:2).

Возможным препятствием к осуществлению трансфера может стать получение разрешения на работу в Великобритании — чтобы получить его, игроки, не имеющие гражданства одной из стран Евросоюза, обязаны провести не менее 30% матчей за национальную сборную в течение последних 24 месяцев.

Кварацхелии 20 лет, он выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В текущем сезоне на его счету 24 матча и четыре гола. Также он играл за грузинский «Рустави» и на правах аренды представлял российский «Локомотив». За сборную Грузии он провел восемь матчей и отметился тремя голами.

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