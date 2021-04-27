Агент футболиста «Рубина» Кварацхелии провел переговоры с «Лидсом»

По информации портала, со стороны «Лидса» переговоры вел спортивный директор Виктор Орта.
Клуб обратил внимание на игрока после гола за сборную 28 марта в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против команды Испании (1:2).
Возможным препятствием к осуществлению трансфера может стать получение разрешения на работу в Великобритании — чтобы получить его, игроки, не имеющие гражданства одной из стран Евросоюза, обязаны провести не менее 30% матчей за национальную сборную в течение последних 24 месяцев.
Кварацхелии 20 лет, он выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В текущем сезоне на его счету 24 матча и четыре гола. Также он играл за грузинский «Рустави» и на правах аренды представлял российский «Локомотив». За сборную Грузии он провел восемь матчей и отметился тремя голами.