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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Судья Вилков предложил Слуцкому выйти на ринг против арбитра Федотова

Судья Михаил Вилков высказался о нелюбви главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого к арбитрам, а также предложил ему устроить бой с рефери Игорем Федотовым.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня нет объяснения, откуда у него ненависть к судьям. Одна фраза Слуцкого о том, что если человек судья, то его можно бить, говорит о многом. Он единственный из тренеров Премьер-лиги, кто позволял себе бить судью — это произошло, когда он тренировал “Олимпию”. Слуцкий и не скрывает этот факт — рассказывал о нём в интервью двум маленьким мальчишкам. Он давал интервью, где говорил, что ему хочется начистить рожу арбитру. В связи с этим у меня есть предложение: раз бой Федотов — Широков не состоялся, то бой Федотов — Слуцкий выглядит очень перспективно. Все будут в плюсе: Слуцкий удовлетворит свои потребности в избиении судей или просто помашет руками в сторону судьи, а Игорь Федотов наберёт лайки и подписчиков. Уверяю, будет аншлаг! На кого поставлю, если бой состоится? На Федотова, конечно. Слуцкий же говорит, что на судей как в театр не ходят. У нас будет повод сказать, что мы пришли поболеть за Федотова. Приведём публику, соберём полный зал, поболеем от души», — сказал Вилков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

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