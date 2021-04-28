Судья Вилков предложил Слуцкому выйти на ринг против арбитра Федотова
Судья Михаил Вилков высказался о нелюбви главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого к арбитрам, а также предложил ему устроить бой с рефери Игорем Федотовым.
Судья Михаил Вилков высказался о нелюбви главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого к арбитрам, а также предложил ему устроить бой с рефери Игорем Федотовым.
«У меня нет объяснения, откуда у него ненависть к судьям. Одна фраза Слуцкого о том, что если человек судья, то его можно бить, говорит о многом. Он единственный из тренеров