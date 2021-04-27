Карпин и футболисты «Ростова» вакцинировались препаратом «Спутник V»
ТАСС, 27 апреля. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и ряд футболистов команды привились от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает
ТАСС, 27 апреля. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и ряд футболистов команды привились от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает
«Сегодня главный тренер “Ростова” Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом “Спутник V”», — говорится в заявлении.
«Ростов» набрал 40 очков после 27 матчей и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Валерия Карпина 2 мая примет «Тамбов».