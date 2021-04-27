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13:51 (мск), источник: ТАСС

Карпин и футболисты «Ростова» вакцинировались препаратом «Спутник V»

ТАСС, 27 апреля. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и ряд футболистов команды привились от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».

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«Сегодня главный тренер “Ростова” Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом “Спутник V”», — говорится в заявлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» набрал 40 очков после 27 матчей и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Валерия Карпина 2 мая примет «Тамбов».

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