ЦСКА выступил с заявлением после сообщений о конфликте в клубе

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Как отмечается в заявлении, в последние дни «ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность».

«Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас еще больше. И ВЭБ. РФ, и совет директоров во главе с Максимом Орешкиным, Евгений Гинер, генеральный директор клуба, главный тренер и футболисты прикладывают все усилия для того, чтобы исправить ситуацию, а не ищут крайних и виноватых», — отмечается в заявлении.

Команда ЦСКА

«Команда действительно переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия болезненных поражений. Мы переживаем эти неудачи вместе. Но фанаты красно-синих должны знать, что в клубе никто не поддается панике. Мы видим пути решения и надеемся исправить сложившуюся ситуацию как можно скорее», — добавляется в заявлении.

ЦСКА подчеркивает, что сейчас игроки и тренерский штаб как никогда нуждаются в единении с болельщиками. «Мы уверены, что в оставшихся трех матчах сезона вы, как и прежде, будете неистово поддерживать ПФК ЦСКА. За свою историю клуб знавал разные времена. Но мы и наш 12-й игрок всегда были вместе — в дни поражений и славных побед. И в этом наша сила», — сообщается в заявлении, которое подписали Орешкин, Гинер, генеральный директор клуба Роман Бабаев, главный тренер Ивица Олич, капитан команды Игорь Акинфеев.