Удаление Ахметова признано ошибочным. Завтра КДК отменит красную карточку игрока ЦСКА

Завтра КДК РФС на основании мнения экспертов вправе аннулировать эту карточку и не использовать в отношении игрока санкцию в виде дисквалификации на один или несколько матчей.

Ахметов на 35-й минуте матча в Тушине «через мяч» ударил ногой спартаковца Александра Соболева. Арбитр Павел Кукуян сначала не наказал армейца ни предупреждением, ни удалением. В действия судьи вмешались его видеоассистенты Сергей Карасев и Игорь Демешко. После их проверки и после просмотра видеозаписи самим Кукуяном на 37-й минуте Ахметов был удален. По мнению ЭСК, судье следовало ограничиться вынесением предупреждения.