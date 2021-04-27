РФС отклонил апелляцию «Локомотива» на решение о проведении матча команды в другом городе

16 апреля контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес решение о проведении матча 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Динамо» 8 мая на нейтральном поле в другом городе. Причиной тому послужило видео, на котором начальник железнодорожников Станислав Сухина за час до начала матча чемпионата с московским «Спартаком» выходит из судейской комнаты. Позднее портал «Спорт24» опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит начальник «Спартака» Василий Козловцев. «Локомотив» затем подал апелляцию на решение КДК РФС.