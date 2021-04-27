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22:40 (мск), источник: ТАСС

РФС отклонил апелляцию «Локомотива» на решение о проведении матча команды в другом городе

ТАСС, 27 апреля. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) сохранил в силе решение о проведении московским «Локомотивом» домашнего матча чемпионата России на нейтральном поле. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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16 апреля контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес решение о проведении матча 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Динамо» 8 мая на нейтральном поле в другом городе. Причиной тому послужило видео, на котором начальник железнодорожников Станислав Сухина за час до начала матча чемпионата с московским «Спартаком» выходит из судейской комнаты. Позднее портал «Спорт24» опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит начальник «Спартака» Василий Козловцев. «Локомотив» затем подал апелляцию на решение КДК РФС.

«Локомотив» с 52 очками после 27 игр занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб 2 мая на выезде сыграет с лидером чемпионата петербургским «Зенитом».

Локомотив
2:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
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