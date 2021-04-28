Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Чайка
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Факел
32
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Велес
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Акрон
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
9Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
13:58 (мск), источник: ТАСС

РФС признал ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

ТАСС, 28 апреля. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

На 34-й минуте матча 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги главный арбитр Павел Кукуян показал Ахметову прямую красную карточку за фол против форварда Александра Соболева. «Спартак» победил в матче со счетом 1:0.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ЦСКА Ильзата Ахметова отсутствуют критерии серьезного нарушения правил игры — нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Комиссия признала правильными желтые карточки, показанные игрокам «Спартака» Айртону и Александру Максименко. Также орган посчитал правильным решение арбитра не удалять Джордана Ларссона в одном из эпизодов.

Кроме того, ЭСК признала ошибочным решение судьи Владимира Москалева не удалять игрока самарских «Крыльев Советов» Ивана Ломаева в матче полуфинала Бетсити — Кубка России против грозненского «Ахмата» (1:0). Арбитр Евгений Кукуляк допустил ошибку, не поставив пенальти в ворота подмосковных «Химок» в матче 27-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:0) на 79-й минуте. Также ЭСК признала ошибочным решение Владислава Безбородова показать желтую карточку футболисту «Ростова» Дмитрию Полозу в игре против тульского «Арсенала» (1:0).

«Спартак» за три тура до конца чемпионата занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков, ЦСКА идет на шестой строчке, имея в активе 46 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 3 мая на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», ЦСКА 1 мая примет «Уфу».
Читайте также
Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Теперь РФ на месте Америки. Наши юниоры подарили финнам камбэк
«Отстой и мусор». Фанаты раскритиковали русского вратаря НХЛ
Мейвезер официально подтвердил бой с блогером
Овечкин развлекается дома. Без него «Вашингтон» только побеждает
Кубок победителя РПЛ привезут на матч «Зенит» - «Локомотив»
В ОКР высказались об инциденте с флагом России на ЧМ по шашкам
«Локомотив» направил запрос о матче с «Динамо» на «Арене Химки»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь