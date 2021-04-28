РФС признал ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

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На 34-й минуте матча 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги главный арбитр Павел Кукуян показал Ахметову прямую красную карточку за фол против форварда Александра Соболева. «Спартак» победил в матче со счетом 1:0.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ЦСКА Ильзата Ахметова отсутствуют критерии серьезного нарушения правил игры — нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение», — говорится в сообщении.

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Комиссия признала правильными желтые карточки, показанные игрокам «Спартака» Айртону и Александру Максименко. Также орган посчитал правильным решение арбитра не удалять Джордана Ларссона в одном из эпизодов.

Кроме того, ЭСК признала ошибочным решение судьи Владимира Москалева не удалять игрока самарских «Крыльев Советов» Ивана Ломаева в матче полуфинала Бетсити — Кубка России против грозненского «Ахмата» (1:0). Арбитр Евгений Кукуляк допустил ошибку, не поставив пенальти в ворота подмосковных «Химок» в матче 27-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:0) на 79-й минуте. Также ЭСК признала ошибочным решение Владислава Безбородова показать желтую карточку футболисту «Ростова» Дмитрию Полозу в игре против тульского «Арсенала» (1:0).