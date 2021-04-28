«Локомотив» направил запрос о матче с «Динамо» на «Арене Химки»

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязал провести матч с «Динамо» на нейтральном поле из-за действий начальника команды Станислава Сухины, который заходил в судейскую комнату до и после домашнего матча 25-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«“Локомотив” отправил запрос на проведение домашнего матча с “Динамо”. Решение, думаю, будет к завтрашнему утру (четверга) после детального обсуждения и переговоров. Нам нужно провести переговоры и с “Локомотивом”, также провести внутреннее совещание. Обсудим все детали, у каждого есть свои нюансы и обязательства. Плюс мы прекрасно пониманием, что будут пожелания по билетной программе, процентовке заполняемости нашего стадиона и разрешенных норм. В течение завтрашнего утра отправим ответное письмо», — сказал Устинов РИА Новости.