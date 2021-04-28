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14:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» направил запрос о матче с «Динамо» на «Арене Химки»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Михаил Гончаров. Московский футбольный клуб «Локомотив» направил запрос на проведение домашнего матча 29-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» на «Арене Химки», заявил РИА Новости заместитель генерального директора стадиона Дмитрий Устинов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязал провести матч с «Динамо» на нейтральном поле из-за действий начальника команды Станислава Сухины, который заходил в судейскую комнату до и после домашнего матча 25-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

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Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 29, 8.05.2021, 16:30

Локомотив-Динамо-

Во вторник апелляционный комитет РФС отклонил апелляцию на решение КДК.

«“Локомотив” отправил запрос на проведение домашнего матча с “Динамо”. Решение, думаю, будет к завтрашнему утру (четверга) после детального обсуждения и переговоров. Нам нужно провести переговоры и с “Локомотивом”, также провести внутреннее совещание. Обсудим все детали, у каждого есть свои нюансы и обязательства. Плюс мы прекрасно пониманием, что будут пожелания по билетной программе, процентовке заполняемости нашего стадиона и разрешенных норм. В течение завтрашнего утра отправим ответное письмо», — сказал Устинов РИА Новости.

«Дальше процедура типичная: заключение договора и подготовка к матчу», — добавил он.

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