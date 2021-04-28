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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЭСК РФС поддержала решение судьи не удалять Ларссона в матче с ЦСКА

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра матча чемпионата России «Спартак» — ЦСКА Павла Кукуяна не удалять нападающего «красно-белых» Джордана Ларссона, а также сочла ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

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Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги прошла в воскресенье на стадионе «Спартака» и завершилась со счетом 1:0.

«ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неудалением игрока “Спартака” Джордана Ларссона на 8-й минуте матча и удалением игрока ЦСКА Ильзата Ахметова (34-я минута). Судья правильно не удалил Ларссона. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист не совершал удара соперника локтем и не использовал в единоборстве чрезмерную силу, которая могла бы стать угрозой безопасности футболиста ЦСКА Георгия Щенникова», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

«Судья ошибочно удалил Ахметова. Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях Ахметова отсутствуют критерии серьезного нарушения правил игры — нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение», — заключили в ЭСК.

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Кукуяна в эпизодах с вынесением предупреждений защитнику Айртону и вратарю Александру Максименко, для которых желтые карточки стали четвертыми в сезоне. ЭСК признала, что обе карточки показаны верно.

Также комиссия признала ошибочным неназначение арбитром матча «Динамо» (Москва) — «Химки» Евгением Кукуляком пенальти в ворота «Химок» на 79-й минуте матча и верным не назначенный 11-метровый удар в ворота подмосковной команды на 82-й минуте матча. В матче «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Арсенал» (Тула) ЭСК признала ошибочным решение арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с вынесением четвертого предупреждения в сезоне нападающему ростовчан Дмитрию Полозу.

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