ЭСК РФС поддержала решение судьи не удалять Ларссона в матче с ЦСКА

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги прошла в воскресенье на стадионе «Спартака» и завершилась со счетом 1:0.

«ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неудалением игрока “Спартака” Джордана Ларссона на 8-й минуте матча и удалением игрока ЦСКА Ильзата Ахметова (34-я минута). Судья правильно не удалил Ларссона. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист не совершал удара соперника локтем и не использовал в единоборстве чрезмерную силу, которая могла бы стать угрозой безопасности футболиста ЦСКА Георгия Щенникова», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

«Судья ошибочно удалил Ахметова. Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях Ахметова отсутствуют критерии серьезного нарушения правил игры — нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение», — заключили в ЭСК.

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Кукуяна в эпизодах с вынесением предупреждений защитнику Айртону и вратарю Александру Максименко, для которых желтые карточки стали четвертыми в сезоне. ЭСК признала, что обе карточки показаны верно.