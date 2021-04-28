ЭСК РФС поддержала решение судьи не удалять Ларссона в матче с ЦСКА
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Встреча 27-го тура Российской
«ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неудалением игрока “Спартака” Джордана Ларссона на 8-й минуте матча и удалением игрока ЦСКА Ильзата Ахметова (34-я минута). Судья правильно не удалил Ларссона. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист не совершал удара соперника локтем и не использовал в единоборстве чрезмерную силу, которая могла бы стать угрозой безопасности футболиста ЦСКА Георгия Щенникова», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
«Судья ошибочно удалил Ахметова. Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях Ахметова отсутствуют критерии серьезного нарушения правил игры — нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение», — заключили в ЭСК.
«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Кукуяна в эпизодах с вынесением предупреждений защитнику Айртону и вратарю Александру Максименко, для которых желтые карточки стали четвертыми в сезоне. ЭСК признала, что обе карточки показаны верно.
Также комиссия признала ошибочным неназначение арбитром матча «Динамо» (Москва) — «Химки» Евгением Кукуляком пенальти в ворота «Химок» на 79-й минуте матча и верным не назначенный 11-метровый удар в ворота подмосковной команды на 82-й минуте матча. В матче «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Арсенал» (Тула) ЭСК признала ошибочным решение арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с вынесением четвертого предупреждения в сезоне нападающему ростовчан Дмитрию Полозу.